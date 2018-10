Psg | Neymar esplode contro i media spagnoli | ' Fake news'

Psg - Neymar vuole andarsene : il brasiliano spinge per tornare al Barca - ma occhio al Real : L'attaccante ha deciso di lasciare Parigi, dove non si trova bene con la squadra e ora è anche oscurato da Mbappé: frequenti i contatti coi vecchi compagni blaugrana, ma a Madrid...

Mbappé - 4 gol in 13 minuti in Psg-Lione e nuovo tifoso : è il figlio di Neymar : Il figlio di Neymar ha un nuovo idolo... e non è suo padre. Anzi, meglio, non è "solo" suo padre. Perché dopo il poker siglato contro il Lione, anche Kylian Mbappé è entrato nel cuore del piccolo ...

DIRETTA/ Psg-Lione - streaming visibile su Dazn : Neymar firma l'1-0 (VIDEO) : 9’: Neymar PSG trasforma il calcio di rigore e sblocca la partita. Il classico bacio prima del pallone ancora una volta ha portato fortuna al brasiliano. Sesto gol nel giro di una settimana. 1’: Il primo tempo è cominciato da poco. Paris Saint Germain e Lione si affronteranno questa sera, 7 ottobre, allo stadio Parco dei Principi di Parigi. La gara di Ligue 1 mette di fronte la storia del calcio francese: da una parte il PSG milionario di ...

Psg - che numeri Neymar : la tripletta è da primato : Nella conferenza stampa alla vigilia del match era stato chiaro: "Non sono ancora al 100% della forma, ho sofferto molto durante il Mondiale. Adesso però non posso continuare a piagnucolare". Parole a ...

Neymar-show e il Psg cammina sulla Stella Rossa. Schalke corsaro a Mosca : TORINO - Sontuosa partita dei parigini che stendono lo Stella Rossa 6-1. Superiori sotto ogni aspetto, basterebbe Neymar ad archiviare la pratica: il brasiliano sigla una splendida tripletta, con due ...

