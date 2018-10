PSG-Napoli | Champions League | data | orario | programma e tv

Ancelotti : 'Insigne resta a Napoli - lo recuperiamo per il PSG' : Roma, 19 ott., askanews, - Napoli senza Lorenzo Insigne nella trasferta di Udine per l'anticipo serale del campionato di serie A. ' Insigne non ha un problema grosso - dice Ancelotti in conferenza ...

Napoli - Ancelotti : 'Insigne non parte per Udine ma potrebbe esserci con il PSG' : Napoli - Lorenzo Insigne non ci sarà contro l'Udinese alla Dacia Arena. Ad annunciarlo in conferenza stampa è Carlo Ancelotti che però confida di recuperarlo per la sfida di Parigi contro il Paris ...

Napoli - Ancelotti perde Insigne : 'Ma con il PSG può farcela. Priorità a chi non ha giocato con le nazionale' : Lorenzo Insigne non è stato convocato per la partita di domani in casa dell'Udinese. Lo ha comunicato in conferenza stampa Carlo Ancelotti. 'L'attaccante - ha detto l'allenatore - ha un problema ...

PSG-Napoli - Cavani e il botta e risposta sui social : è già clima Champions : Manca poco meno di una settimana al ritorno della Champions League e in casa Napoli già si respira aria d'Europa. La super sfida del prossimo mercoledì contro il Psg può essere importante per la ...

PSG-Napoli - sfida social con Cavani e Ancelotti : NAPOLI - A Napoli e a Parigi di certo non manca l'ironia: la prova è il botta e risposta andato in scena su Twitter da parte delle due società. Il Psg informa i propri follower che a breve si tornerà ...

Boom dalla Francia : Cavani vuole tornare al Napoli - rifiutato il rinnovo col PSG : Edinson Cavani ha intenzione di fare ritorno a Napoli, il calciatore del PSG sarebbe in rotta col club parigino dopo aver rifiutato il rinnovo Edinson Cavani in rotta col Psg. Questa la notizia che nelle ultime ore sta rimbalzando frequentemente dalla Francia. Il calciatore uruguayano avrebbe rifiutato il prolungamento contrattuale offerto dal club parigino ed avrebbe manifestato la volontà di tornare al Napoli, spinto anche dalla presenza ...

PSG : Di Maria chiede rinnovo monstre. Napoli e Juve alla finestra : PSG– Sembrava solamente questione di dettagli ma, considerando quanto emerso dalla stampa spagnola, il rinnovo tra Di Maria e il Psg è diventata una questione pluri milionaria. Da sciogliere un nodo che nelle ultime settimane si è fatto intrigatissimo: il calciatore argentino infatti avrebbe chiesto alla dirigenza dei parigini qualcosa come 12 milioni di euro […] L'articolo Psg: Di Maria chiede rinnovo monstre. Napoli e Juve alla ...

PSG-Stella Rossa - presunta combine : “ecco cosa rischiano i club”. Il Napoli alla finestra : Sta destando scalpore, la clamorosa indiscrezione dell’Equipe sulla presunta combine in Champions League tra il Psg e la Stella Rossa di Belgrado. Per il quotidiano francese, ci sarebbe stato un anomalo flusso di scommesse sulla vittoria con 5 gol di scarto da parte della squadra di Buffon, come si è poi verificato (la partita è terminata 6-1). Un vero e proprio caos, che potrebbe avere conseguenze sul girone di Champions che vede ...

PSG-Napoli - linee impazzite : ticket esauriti in meno di un'ora : Nuova partita, solita storia. I biglietti del settore ospiti per la gara tra Paris Saint Germain e Napoli sono finiti in meno di un'ora, non consentendo a gran parte di tifosi l'acquisto. Le linee di ...

Napoli - Hamsik sul cammino in Champions : ” Con il Liverpool gara fantastica - ora testa al PSG” : Dal ritiro della nazionale slovacca, Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha parlato del cammino in Champions League della sua squadra: “Contro il Liverpool abbiamo giocato una gara fantastica, ci è piaciuta tanto. La loro forza offensiva è incredibile, ma siamo riusciti a non farli calciare mai in porta. Questo dice tutto. Purtroppo con la Stella Rossa non siamo riusciti a vincere e la mancanza di quei due punti potrebbe pesare nelle ...

Napoli - ripresa senza 15 nazionali. Hamsik : "Con il PSG sapremo cosa fare" : Ora ci si giocherà tutto con il Psg di Cavani: "È un altro club con una enorme potenza offensiva che tutto il mondo conosce. Sappiamo contro chi dovremo giocare, e sappiamo cosa dovremo fare". Gimme ...

Napoli - Hamsik : 'Con il Liverpool vittoria fantastica - conosciamo il PSG' : Non sarà un match con qualche sorpresa, il PSG ha dei calciatori che tutto il mondo conosce. Però adesso penso alla nazionale e alle due partite che dovremo affrontare'

Napoli - Albiol : 'Siamo al livello di PSG e Liverpool. Juve? In 10 è difficile' : SU ANCELOTTI - 'Sappiamo che esperienza ha il mister in questo sport e la tranquillità che dà alla squadra. Tutti sono importanti, tutti sanno di poter giocare ogni partita e di doversi far trovare ...

Albiol : 'Il campionato non è finito dopo la sconfitta con la Juve. Napoli al livello di Liverpool e PSG' : Speriamo di tornare ad essere tra le prime nazionali al mondo. Sono molto felice di tornare in nazionale, come lo sarebbero tutti. Io ho fatto bene il mio lavoro qui a Napoli e la nazionale è un ...