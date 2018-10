Pronostici Serie A Quote e scommesse sulle partite della 9^ giornata 20-21 ottobre

Serie A - 9^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Dopo la settimana di pausa per gli incontri delle Nazionali, la Serie A si appresta a tornare in campo. Nella giornata di sabato saranno impegnate tre delle nostre quattro squadre che settimana prossima sono attese dagli incontri di Champions: Roma, Juventus e Napoli. Domenica sera, invece, l’attesissimo derby della Madonnina tra Inter e Milan. Si chiude lunedì con Sampdoria-Sassuolo. Di seguito i nostri pronostici: Roma-Spal 1+Under ...

Serie B - 8^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Oggi, Spezia-Pescara inaugura l’ottavo turno del campionato di Serie B. L’Hellas vuole riprendersi la testa della classifica e per farlo dovrà battere il Venezia a domicilio. Trasferta anche per il Palermo di Stellone, atteso al Via del Mare dal Lecce dell’ex rosanero Liverani. Chiude la giornata il monday night tra Benevento e Livorno. Ecco i pronostici di CalcioWeb. SPEZIA-PESCARA – X ASCOLI-CARPI – Under ...

Pronostici Serie A - 20-21-22 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 9^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la nona Giornata che si giocherà i giorni 20-21-22 Ottobre 2018.Dopo la sosta derivante dagli impegni delle nazionali, la Serie A torna ufficialmente in campo Sabato 20 Ottobre con ben 3 anticipi, viste anche le imminenti sfide di coppa.In testa alla classifica naturalmente, troviamo sempre la Juventus a punteggio pieno ed inseguita in primis dal Napoli. In terza posizione troviamo ...

Pronostici Serie B - 19-20-21-22 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 19-20-21-22 Ottobre 2018.Venerdi 19 Ottobre 2018, la Serie B tornerà ufficialmente in campo con l’ottava Giornata, dopo la pausa derivante dagli impegni delle Nazionali.Attenzione alla lotta per la prima posizione dove ci sono ben 4 squadre nel lasso di 3 punti. In zona retrocessione invece, continuano a deludere in primis, le neo ...

Scommesse Serie A - nona giornata : le quote - i Pronostici e le possibili sorprese : Terminata la seconda pausa per le nazionali, si riparte spediti con il campionato di Serie A di calcio: tutto pronto per la nona giornata, ricomincia la lotta per le posizioni di vertice e, ovviamente, per lo scudetto. Tanti gli incontri interessanti in questo turno che sarà, come di consueto, spalmato nel week-end. Andiamo a scoprire le quote e i pronostici per quanto riguarda le Scommesse. nona giornata, tutte le quote per le ...

Pronostici Serie B / Scommesse e quote : cosa può succedere al Curi? (7^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B, quote e Scommesse sulle partite della 7^ giornata del campionato cadetto. Le nostre favorite, l’analisi dei match (6-7 ottobre 2018)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:36:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (8^ giornata) : Pronostici Serie A, Quote e scommesse sulle partite della 8^ giornata di campionato. Le nostre favorite, l’analisi delle sfide (6-7 ottobre 2018)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 07:00:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (7^ giornata) : Pronostici Serie B, Quote e scommesse sulle partite della 7^ giornata del campionato cadetto. Le nostre favorite, l’analisi dei match (6-7 ottobre 2018)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 05:07:00 GMT)

Serie A - Pronostici 8^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Dopo la tre giorni di coppe europee la Serie A torna immediatamente in campo. Si inizia stasera con Torino-Frosinone: i padroni di casa, reduci dall’affermazione a Verona senza brillare, sono favoriti e sono quasi costretti a vincere ancora e soprattutto a convincere. Domani in campo anche Juventus e Roma, entrambe in trasferta: Ronaldo e compagni saranno impegnati ad Udine, i giallorossi al “Castellani” di Empoli. ...

Serie B - 7^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Alle 21, con l’anticipo tra Hellas Verona e Lecce, parte la settima giornata del campionato cadetto. Gli scaligeri primi in classifica cercano la prima fuga della stagione. Domani, quattro partite in programma alle 15 e una alle 18; domenica, Brescia-Padova, Livorno-Spezia e Palermo-Crotone chiudono il quadro. Ecco i nostri pronostici per la Serie B. Verona-Lecce: Under Carpi-Cosenza: 1 Cremonese-Salernitana: Goal Foggia-Ascoli: ...

Pronostici Serie A - 5-6-7 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 5-6-7 Ottobre 2018.Siamo arrivati ufficialmente all’ottava Giornata di Serie A, dove troviamo in testa alla classifica sempre la Juventus, reduce dal secco 3-1 inflitto al Napoli. Napoli sempre secondo in classifica.Bene anche Fiorentina ed Inter in terza posizione e bene anche la Roma, reduce dalla vittoria nel derby. Analizziamo i ...

Pronostici di serie B - una guida base : La passione del calcio in Italia è sentita da milioni di appassionati, che sempre più spesso hanno intenzione di provare a guadagnare qualche cosa da questa passione. Vediamo quali sono, le conoscenze ...

Pronostici Serie B - 5-6-7 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 7^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la settima Giornata che si giocherà i giorni 5-6-7 Ottobre 2018.Venerdi 5 Ottobre 2018, si apriranno le danze della settima Giornata di Serie B con l’Hellas Verona che alle ore 21:00 affronterà il Lecce. Hellas Verona che al momento detiene la testa della classifica, anche se le dirette avversarie sono molto vicine. Analizziamo tutti i Pronostici Serie b della settima ...

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : rossoneri corsari al Mapei stadium? (7^ giornata) : Pronostici Serie A, Quote e scommesse sulle partite della 7^ giornata di campionato. Occhio alla sfida Fiorentina-Atalanta: i viola sono i favoriti in casa contro la Dea.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:57:00 GMT)