Prime verità ne Le regole del delitto perfetto 5×04 | Annalise ritrova Bonnie ma perde

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ledel5x04 gioca molto con gli equilibri relazionali tra i suoi protagonisti: l'apparente serenità che ha regnato nei primi episodi della quinta stagione viene sconvolta da un improvviso e per certi versi inatteso scontro trae l'allievo con cui aveva costruito il legame più solido negli ultimi tempi, mentre al di fuori della cerchia dei Keating 5 si rinsalda il suo rapporto con.Artefice del riavvicinamento tra le due donne, suo malgrado, è Nate: il detective rintraccia la sorella die, convinto che possa aver cresciuto come suo il figlio della ragazza, fa eseguire un test del dna sull'ago della siringa usata da un ragazzo con cui la donna discute animatamente. Ma la pista si rivela infondata: quel ragazzo non è il figlio di, che a questo punto potrebbe essere vivo oppure no.La svolta sul caso arriva quandodecide ...