Presi al porto fluviale i ' vampiri' del gasolio

Napoli - sospesa la Presi de che portò gli alunni al mare per la carenza di aule a scuola : E' stata sospesa dal ruolo di preside del Liceo ginnasio "Sannazaro" di Napoli , Laura Colantonio , finita nell'occhio del ciclone per le attività extra moenia che hanno ricompreso anche " gite al ...

Venezia : Presidente Porto - perplesso da dichiarazioni ministri su tutela (2) : (AdnKronos) - “Rinnovo quindi, la mia piena disponibilità per attivare un dialogo diretto nelle sedi istituzionali sul futuro di Venezia e del suo Porto. Sarebbe l’occasione per illustrare il lavoro fatto in questi anni e per chiarire, fuor di retorica, che il settore crociere in particolare e il po