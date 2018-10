Premier League in esclusiva su Sky Sport per altri 3 anni

Premier League su Sky Sport per altri 3 anni. In esclusiva anche il triennio 2019-2022 : La Premier League , il campionato di calco più avvincente, spettacolare e seguito al mondo, rimane in esclusiva su Sky Sport anche per i prossimi 3 anni . Saranno più di 235 i match di Premier League a stagione trasmessi sui canali Sky Sport, con più di 6 partite ogni weekend, dall'...

Diritti Tv - Premier League a Sky per i prossimi 3 anni : Diritti Tv, Premier League assegnata ancora una volta a Sky in esclusiva per i prossimi tre anni: tutti i dettagli La Premier League inglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3 anni. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l’Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i Diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. ...

Premier League - dove vedere Chelsea-Manchester United in Tv e in streaming : A Stamford Bridge va in scena la sfida Sarri-Mourinho, ovvero Chelsea-Manchester United L'articolo Premier League, dove vedere Chelsea-Manchester United in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - Sarri difende Mourinho : 'E' il migliore del mondo' : Partire dal basso e arrivare al Chelsea, in uno dei club più importanti al mondo, mi rende felice'. Sarri ha elogiato anche lo United. 'Penso che siano una squadra molto forte - dice -. Forse ...

Probabili Formazioni Premier League 9a Giornata : il City con Aguero - Keita dal 1'? : Chelsea Foto Getty Images© per SuperNews Archiviata la settimana di 'Nations League', uno dei migliori campionati al mondo, la Premier League , riparte e con essa la battaglia per la prima posizione che, mai come quest'anno, è cosi avvincente con ben tre pretendenti , Manchester City, Chelsea e Liverpool, al primo ...

Probabili Formazioni Huddersfield vs Liverpool - Premier League 20-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Huddersfield-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Terriers con l’11 titolare; qualche dubbio nei Reds.Il sabato pomeriggio valevole per la 9^giornata di Premier League si chiuderà con la sfida del John Smith’s Stadium tra i padroni di casa dell’Huddersfield e il Liverpool.Come arrivano Huddersfield e Liverpool?I Terriers arrivano dal pareggio ottenuto in casa del Burnley ...

Probabili Formazioni West Ham vs Tottenham - Premier League 20-10-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham-Tottenham, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Hammers con l’11 titolare; negli Spurs recupera RoseIl sabato pomeriggio valevole per la 9^giornata di Premier League mette di fronte al London Stadium i padroni di casa del West Ham e il Tottenham.Come arrivano West Ham e Tottenham?Gli Hammers arrivano dalla sconfitta rimediata nell’ultima giornata contro il Brighton, che ha concluso una striscia ...

Probabili Formazioni Manchester City vs Burnley - Premier League 20-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Burnley, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Panchina per Gabriel Jesus nei Cityzens; Clarets con l’11 titolareNel sabato pomeriggio di Premier League, valevole per la 9^giornata, si sfidano all’Ethiad Stadium i padroni di casa del Manchester City e il Burnley.Come arrivano Manchester Burnley?I Cityzens arrivano a questa sfida dopo il pareggio contro il Liverpool nell’ultimo match ...

Probabili Formazioni Chelsea vs Manchester United - Premier League 20-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Chelsea-Manchester United, Premier League 2018/2019, Ore 13.30: Giroud ancora titolare nei Blues; Sanchez in panchina nei Red Devils?La 9^giornata di Premier League si apre con il big match dello Stamford Bridge tra i padroni di casa del Chelsea e il Manchester United.Come arrivano Chelsea e Manchester?I Blues arrivano a questa sfida dopo essere tornati alla vittoria in Premier League nell’ultimo match contro ...

Premier League - Sakho racconta la sua difficile infanzia : “Ho dormito in strada e rubavo per mangiare” : “Quando ero piccolo la mia vita era molto diversa. So benissimo cosa significa avere freddo e non avere nulla da mangiare, ho dovuto dormire in strada e chiedere soldi o, a volte, rubare per riuscire a nutrirmi“. Mamadou Sakho, ex difensore di Psg e Liverpool oggi al Crystal Palace, ha raccontato alla “Cnn” la sua difficile infanzia. Cresciuto a Goutte d’Or, vicino Montmartre, in una famiglia con tre fratelli ...

Premier League : secondo i bookie Sarri potrebbe favorire l’esonero di Mourinho : Sabato prossimo alle 13:30, Maurizio Sarri e Josè Mourinho si incontreranno sul campo per la prima volta. Per l’ex tecnico del Napoli lo Special One ha anche speso parole dolci a inizio stagione: “Non lo conosco ma ho seguito il buon lavoro che ha fatto al Napoli“. Nonostante tutto, potrebbe essere proprio Sarri a dare la spinta decisiva all’esonero del tecnico portoghese, che dopo le recenti battute d’arresto ...

Psg - giocatore in scadenza preme per trasferirsi in Premier League : Angel Di Maria, esterno offensivo del Paris Saint-Germain e dell’Argentina potrebbe tornare presto in Premier League. Nel 2014, il Manchester United spese 59,7 milioni di sterline per strapparlo al Real, ma quella all’Old Trafford fu un’esperienza negativa. Adesso, El Fideo avrebbe voglia di ritentare l’avventura oltremanica. Il Sun è sicuro che l’argentino, in scadenza di contratto col colosso della Ligue 1, vuole ...

Premier League - Sarri può spingere nel baratro José Mourinho : Maurizio Sarri e José Mourinho si incontreranno nel weekend in una sfida importantissima sopratutto per il futuro del tecnico dello United Sabato prossimo alle 13.30 si incontreranno sul campo per la prima volta. Il match Chelsea-Manchester United è anche nella sfida inedita tra Maurizio Sarri e José Mourinho. Nel nutrito carnet di nemici dello Special One, non figura (ancora) l’ex tecnico del Napoli, per il quale anzi Mourinho ha ...

Premier League - Busà - -75kg - domina a Tokyo : punti per il ranking olimpico. Altri 5 azzurri sul podio : ... con la determinazione giusta di chi ha sempre sognato di raggiungere una finale importante, Mattia prova il tutto per tutto contro il Campione del Mondo Douglas Brose, Bra, riuscendo a metterlo in ...