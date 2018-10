Premier League in esclusiva su Sky fino al 2022

Sky Sport e la Premier League ancora insieme fino al 2022 : La Premier League inglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3 anni. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l’Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. L’offerta di calcio di Sky per le pross...

Premier League : City e Liverpool vincono e sono in testa : Travolto 5-0 il Burnley, Salah stende l'Huddersfield: Citizens e Reds al primo posto a +2 su Chelsea e Tottenham

Premier League : City - cinquina al Burnley e vetta solitaria : La squadra di Guardiola vola a +2 su Chelsea e Tottenham. Spurs al secondo posto dopo la vittoria per 1-0 nel derby con il West Ham

Premier League : vola il Manchester City - colpo del Tottenham. Tutti i risultati : BOURNEMOUTH-SOUTHAMPTON 0-0 AFC Bournemouth: Begovic, Francis, Steve Cook, Ake, Smith, Brooks, Lerma, Lewis Cook, Fraser, King, Wilson. Southampton: McCarthy, Cedric, Hoedt, Stephens, Bertrand, ...

Premier League - pari tra Chelsea e United : rissa sfiorata : Finale al cardiopalma e con rissa sfiorata per Chelsea-Manchester United. A Stanford Bridge finisce 2-2 con Barkley che pareggia per i Blues al 96', scatenando la reazione di Mourinho, che si arrabbia ...

Highlights Premier League : Chelsea-Manchester U. 2-2 - 100' di spettacolo : Highlights Chelsea-Manchester UNITED 2-2- 100 minuti di spettacolo a Stamford Bridge. Questa la durata dell’attesissima gara tra Chelsea e Manchester United, sfida inedita per Maurizio Sarri sino a oggi e ritorno a Londra per lo Special One. Si conclude con un pirotecnico 2-2 finale, figlio del pari di Barkley al minuto 96, seguito da più […] L'articolo Highlights Premier League: Chelsea-Manchester U. 2-2, 100′ di spettacolo ...

Diritti Tv - la Premier League su Sky per altri tre anni : Il massimo campionato inglese sarà esclusiva Sky fino alla stagione 2021/2022. Oltre 235 match a stagione, più di 6 partite a weekend. L'articolo Diritti Tv, la Premier League su Sky per altri tre anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Premier League - Chelsea-Manchester United : le formazioni ufficiali : Poco piu di 15 minuti e sarà Chelsea-Manchester United: una sfida che non vale solamente 3 punti, vale la vetta per i blues di Sarri, il futuro per i red devils allenati da Mourinho. Di questa partita se n’è parlato tanto, la sosta delle Nazionali ha fatto aumentare il desiderio, ora però è arrivato il […] L'articolo Premier League, Chelsea-Manchester United: le formazioni ufficiali proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Premier League in esclusiva su Sky Sport per altri 3 anni : La Premier League inglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3 anni. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l’Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. L’offerta di calcio di Sky per le prossime 3 stagioni è quindi ancora più completa con la Serie A, tutta la ...