ilfattoquotidiano

: Ma è del M5S la manina che ha previsto nel dl Genova il condono tombale per Ischia e la rinuncia alle disposizioni… - vannaio : Ma è del M5S la manina che ha previsto nel dl Genova il condono tombale per Ischia e la rinuncia alle disposizioni… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, trovato uno spezzone del tirante ceduto: cavi in “avanzato stato di corrosione”. Sarà esaminato in S… - RaiTre : #Genova è oggi un pensiero importante. Un pensiero che parte dalla ferita del ponte #Morandi e arriva, a poche cent… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Tra le macerie del– forse – il reperto chiave. È il numero 132, il residuo più grosso di quelche il 14 agosto haprovocando il collasso della struttura. Si tratta dell’unicorinvenuto in buono, con la copertura in cemento rimasta integra: gli altri si sono sbriciolati nel crollo. Lo strallo, come si chiama in linguaggio tecnico, è formato da una guaina in calcestruzzo e un nucleo fatto did’acciaio: e proprio quei, nel corso dell’incidente probatorio, sono stati trovati “in avanzatodi corrosione“. La scoperta è stata messa nero su bianco nella relazione tecnica che verrà consegnata ai pubblici ministeri Walter Cotugno e Massimo Terrile. Il reperto si trova sotto sequestro, insieme a tutti gli altri, in un capannone nelle vicinanze dei monconi del. Per ...