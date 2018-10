Ponte Morandi - la prova 'regina' del crollo : è il reperto numero 132 - nuovi indagati : È la prova 'regina' del crollo del ponta Morandi di Genova, crollato lo scorso 14 agosto stroncando la vita di 43 persone: il reperto numero 132. Cavi tranciati di netto, in maniera diversa rispetto ...

Ponte Morandi - trovato il tirante "strappato" tra i reperti : Anima in acciaio e guaina in calcestruzzo. Erano fatti così i tiranti del Ponte Morandi di Genova. Anche quello che ha ceduto il 14 agosto, provocando il crollo della struttura. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, sarebbe stato individuato tra le tante macerie. Quasi certamente la prova principale dell'incidente.Il reperto porta il numero 132 ed è stato posto sotto sequestro dentro un hangar, in partenza per Zurigo, dove sarà sottoposto a ...

Trovato il tirante corroso che ha causato il crollo del Ponte Morandi : "Prova decisiva" : È stato individuato, tra le tante macerie, il tirante che ha ceduto provocando il crollo di ponte Morandi il 14 agosto scorso. Il reperto numero 132, sotto sequestro dentro un hangar e in partenza per Zurigo dove sarà sottoposto a una super-perizia, non è un detrito qualunque. Ma con ogni probabilità la principale prova sulle cause del crollo del ponte Morandi. Lo scrive il Secolo XIX. Agli occhi degli investigatori ...

Ponte Morandi - trovato uno spezzone del tirante ceduto : cavi in “avanzato stato di corrosione”. Sarà esaminato in Svizzera : Tra le macerie del Ponte Morandi è stato trovato – forse – il reperto chiave. È il numero 132, il residuo più grosso di quel tirante che il 14 agosto ha ceduto provocando il collasso della struttura. Si tratta dell’unico spezzone rinvenuto in buono stato, con la copertura in cemento rimasta integra: gli altri si sono sbriciolati nel crollo. Lo strallo, come si chiama in linguaggio tecnico, è formato da una guaina in ...

