ilgiornale

: Piacenza, auto in fiamme dentro bar. Sfiorata strage in pieno centro - francogarna : Piacenza, auto in fiamme dentro bar. Sfiorata strage in pieno centro - PiacenzaPress : Si schiantano contro un bar e l’auto prende fuoco, tragedia sfiorata a Castelsangiovanni – FOTO… - PiacenzaSera : spiacevole incidente nel pomeriggio a #Piacenza fortunatamente senza gravi conseguenze -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Si èla tragedia ieri neldi Castel San Giovanni (provincia di), poco prima della mezzanotte.Un"mobile lanciata a grande velocità si è infatti schiantata contro il bar Grand"Italia, collocato in piazzale Gramsci. Violentissimo l"impatto, a seguito del quale il veicolo ha preso fuoco, dando comunque il tempo sufficiente alle due persone che si trovavano a bordo per potersi mettere in salvo. Grazie al repentino intervento dei vigili del fuoco sul posto è stato possibile impedire che lepotessero propagarsi anche all"interno del locale, che a quell"ora si trovava ancora aperto.Per fortuna nessuno dei presenti ha subìto conseguenze, dato che tutti si trovavano in fondo al bar al momento dell"incidente e nessuno era nei pressi della porta, dove è avvenuto invece l"impatto."Abbiamo visto l'entrare nella rotonda, schiantarsi a folle velocità ...