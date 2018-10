Perdita di memoria e forti mal di testa | ecco la malattia che aveva colpito George

meteoweb.eu

: I soldi, i documenti, il codice cifrato, probabilmente la falsa identità, la perdita (?) di memoria, le varie stran… - gditom : I soldi, i documenti, il codice cifrato, probabilmente la falsa identità, la perdita (?) di memoria, le varie stran… - moniferr2 : RT @Dissensocomune: Se l’#indifferenza diventa colpevole complicità. Il caso di #AsiaBibi – 'Perche’ l’indifferenza, e’ la migliore alleata… - sarabrag : Liberarsi dalle paure: Solitudine per perdita del legame sociale Del Cambiamento Economica Della Perdita di mem… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Sono passati tredici anni e perClooney laora è solo un ricordo, ma viverla è stato tutt’altro. L’attore americano accusava gravissimi episodi didie preoccupanti quanto insopportabili dolori alla. I sintomi sono proseguiti per oltre un anno. Tutto era iniziato a seguito di un infortunio sul lavoro durante le riprese del film Siryana, in cui Clooney interpretava la parte dell’ex capo della Cia che viene catturato e torturato. Durante le riprese, come spiegò lui stesso all’epoca in maniera pittoresca, “la sedia a cui ero legato è caduta all’indietro e ho sbattuto la. Praticamente mi sono ammaccato il cervello: adesso mi rimbalza nellaperché non è più sostenuto dal liquido spinale“, che perdeva copiosamente dal naso. Si tratta di unagrave, ma fortunatamente non mortale. “A tutti, ...