Perché Trump non vuole mollare l’Arabia Saudita

Non solo Trump : ecco Perché Soros è il nemico numero uno dei sovranisti : Donald Trump lo accusa in quella che sembra una sorta di caccia alla streghe: c'è sempre lui dietro le quinte quando c'è qualcuno che protesta. Lo ha fatto lo scorso week-end per i cortei delle donne ...

Non solo Trump : ecco Perché Soros è il nemico numero uno dei sovranisti : Da Donald Trump a Matteo Salvini: lo spauracchio dei sovranisti è diventato George Soros, 88 anni suonati, miliardario americano di origini ungheresi, attivista politico, filantropo e investitore dal fiuto leggendario, raider tra i primi al mondo. Che per l’ex ideologo di «The Donald» Bannon è Bannon è il contrario dell’affermazione di quel mix di xenofobia, individualismo fatto istituzione, guerre commerciali, ...

Melania Trump svela Perché ha indossato la giacca con scritto : "Davvero non mi interessa - e a te?" : Melania Trump alla fine ha ammesso di aver intenzionalmente indossato una giacca con una scritta sul retro: "Non mi interessa davvero, e a te?" durante la visita ai bambini immigrati che erano stati separati dalle loro famiglie al confine tra Stati Uniti e Messico.Durante un'intervista con Tom Llamas di ABC News, la first lady ha detto che la giacca è stata una scelta deliberata rivolta al "popolo e ai media di sinistra che mi stanno ...

Turchia - i numeri che spiegano Perché Erdogan si è piegato a Trump : La Turchia di Erdogan ha ordinato il rilascio del pastore americano Andrew Branson per evitare nuove sanzioni e il conseguente peggioramento della crisi economica. La borsa di Istanbul, la lira e rendimenti dei bond turchi hanno festeggiato...

Turchia - i numeri che spiegano Perché Erdogan si è piegato a Trump : La Turchia di Erdogan ha ordinato il rilascio del pastore americano Andrew Branson per evitare nuove sanzioni e il conseguente peggioramento della crisi economica. La borsa di Istanbul, la lira e ...

Perché Salvini e Trump dovrebbero preoccuparsi dei profughi ambientali : Lo scorso 8 ottobre è uscito il rapporto quinquennale dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Nel report si sottolinea che la lotta al riscaldamento globale non sta andando bene e che a questi ritmi entro il 2030 l’aumento della temperatura media globale supererà gli 1,5 gradi ritenuti la soglia massima di sicurezza. Lo scenario sarebbe quello di un incremento dei disastri naturali, che andrebbe a ...

Perché la Cina spaventa Trump. Lo spiega - anche al governo - il gen. Jean : Malgrado la forza del Partito e i successi in politica estera, Pechino teme possibili rivolte e teme che gli Usa approfittino di tali sue vulnerabilità. È certamente per questo motivo che le reazioni ...

La Bce spiega Perché è Trump a perdere la - sua - guerra commerciale : Powell poi avverte: ''Al momento la Fed non vede effetti sull'economia dalla politica commerciale. Ma dazi diffusi nel lungo termine possono essere negativi per gli Stati Uniti''. Che sia la ragion ...

La Bce spiega Perché è Trump a perdere la (sua) guerra commerciale : Roma. A chi chiedeva a Jerome Powell una replica agli attacchi di Donald Trump delle scorse settimane, il presidente della Fed ha risposto: ''Il Congresso ci ha dato un importante compito. Non prendiamo in considerazione fattori politici''. Powell poi avverte: ''Al momento la Fed non vede effetti su

Padma Lakshmi risponde a Trump : "Fui violentata a 16 anni. Ecco Perché sono rimasta zitta per anni" : Padma Lakshmi, modella e scrittrice americana, dopo 32 anni ha deciso di rompere il silenzio: a 16 anni è stata violentata, quando ne aveva 7, molestata sessualmente. L'ha rivelato lei stessa in un'intervista al New York Times in seguito alle parole pronunciate dal presidente Donald Trump, circa i dubbi gettati sulle accuse tardive delle donne che millantano di essere state abusate.Nello specifico si fa riferimento alle accuse di ...

Perché in Italia dobbiamo sorbirci Steve Bannon - il rottame di Trump? : Un portavoce del partito inglese ha dichiarato all' Independent che "Steve Bannon offre di sicuro una prospettiva diversa, e con la sua esperienza nella politica americana può davvero fare la ...

OSA : "PROBABILE INTERVENTO MILITARE IN VENEZUELA”/ Quando Trump disse : "Perché non attacchiamo Maduro?" : Organizzazione Stati Americani "INTERVENTO MILITARE in Venezuela probabile”. Ultime notizie, il dittatore Maduro ha i giorni contati? Le parole del segretario dell'OSA(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 12:38:00 GMT)

Perché "Fear" sarà un fattore importante per il futuro di Trump : Il libro "Fear" di Bob Woodward, diffuso in questi giorni con grande successo negli Stati Uniti, risulterà probabilmente un fattore importante per il futuro della presidenza Trump. Non si tratta tanto dell'affascinante racconto giornalistico delle sue ridicole e pericolose abitudini – la tivù, i tweet, le decisioni impulsive, l'arroganza dei familiari – quanto del giudizio di inadeguatezza pronunciato da un vasto gruppo ...

Salvini : ‘Andai da Trump Perché dicevano fosse evasore e pervertito’. Mentana scherza : ‘Non avevi bisogno di andare così lontano’ : “perché hai sentito il bisogno di andare da Trump?” ha chiesto il direttore del Tg LA7, Enrico Mentana, al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante un’intervista nella sede della Fondazione Don Gino Rigoldi a Milano. “Ero curioso: dicevano tutti fosse un pervertito, evasore fiscale, omofobo, islamofobo” ha iniziato a rispondere il leader della Lega, quando Mentana lo ha interrotto: “Non avevi ...