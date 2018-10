Perché anche il condono di Ischia fa litigare Lega e M5S

Chelsea-Manchester United - Sarri difende Mourinho : “merita rispetto Perché è tra i migliori al mondo” : L’allenatore del Chelsea ha parlato alla vigilia del match contro lo United, difendendo Mourinho dalle critiche “José Mourinho merita rispetto perché è uno dei migliori allenatori al mondo“. Lo dice Maurizio Sarri alla vigilia della sfida tra il suo Chelsea e il Manchester United dello Special One, sotto pressione per i risultati non esaltanti ottenuti in questo avvio di stagione. “Stiamo parlando di un allenatore ...

Filippo Magnini - doping : sentenza il 6 novembre/ “È un caso complesso - anche Perché ci sono dentro io” : Filippo Magnini, caso doping: sentenza il 6 novembre. “È un caso complesso, anche perché ci sono dentro io”. Le ultime notizie: oggi al via il processo al Tribunale antidoping di Nado Italia(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Perché investire nell'uguaglianza di genere conviene anche all'economia : Le donne imprenditrici possono fare la differenza nel risollevare l'economia nazionale. A Lisbona la conferenza Women4Mediterranean ha illustrato i benefici della rimozione delle inuguaglianze di genere

Perchè le borse mondiali crollano? I colpevoli sono anche gli ETF aperti da molti investitori : Tra le ragioni alla base del crollo delle borse di tutto il mondo , c'è, in posizione preponderante, la guerra commerciale tra Usa e Cina. Ma non si tratta solo di questo. il forte ribasso dell'...

La Barbie di Samantha Cristoforetti - Perché anche le bambine possono diventare astronaute : Nel 2019 compirà 60 anni la bambola più famosa del mondo, Barbie. E nonostante per molto tempo sia stata sinonimo di un modello stereotipico di donna bionda, magra e perfetta, in questi ultimi anni la casa produttrice Mattel ha fatto diversi passi in avanti per farla diventare veicolo di messaggi di inclusione e diversità. D’altronde la sua stessa creatrice, Ruth Handler, alla fine degli anni Cinquanta sosteneva di aver creato questo ...

Cos’è il disturbo affettivo stagionale e Perché forse ne soffri anche tu : Avete mai notato che quando cambia la stagione, cambia anche il vostro umore? Non è un caso, probabilmente è per la SAD. Quando finisce l’estate e arrivano i mesi più freddi, molte persone ne risentono a livello umorale. Le ore di sole e di luce ridotte all’osso, il clima rigido e il cielo più scuro possono avere un grande impatto sul benessere emotivo delle persone. Non si tratta di una coincidenza, ma della SAD, una condizione nota anche come ...

Judith Romanello - lo chef stellato La Mantia : «Anche io le dissi di no - ma non Perché nera» : A Milano tra chi lavora per me ci sono persone che vengono da tutto il mondo, è scontato. Stiamo parlando di servizio: chi fa un buon lavoro ed è integrato va bene'.

Judith Romanello - lo chef stellato La Mantia : «Anche io le dissi di no - ma non Perché nera» : Si è presentata anche a lui Judith Romanello, la ragazza veneziana di Spinea che sostiene di essere stata rifiutata in un colloquio di lavoro a Venezia - peraltro senza...

MGW 2018 : Perché i videogiochi li sappiamo fare anche noi - articolo : Giusto qualche giorno fa si è conclusa la Milan Games Week 2018, più importante fiera italiana dedicata al mondo videoludico. Oltre ai mastodontici stand dei publisher internazionali, ricolmi delle più blasonate produzioni, faceva bella mostra di sé anche l'area indie. Parliamo di una zona interamente dedicata ai titoli indipendenti (e non) nostrani, il cui livello qualitativo si sta alzando ogni anno di più. Noi abbiamo fatto un giro e ora ...

Spread - Perché danneggia le banche e i risparmiatori : Gli istituti di credito hanno le casse piene di titoli di stato. Per questo, con un crollo dei Btp, sarebbero costrette a non dare più soldi in prestito

Perché Di Maio e Salvini non possono permettersi di criticare le banche : Roma. I destini del governo populista e dei banchieri non sono stati mai così vicini come in queste settimane in cui la dimensione del deficit confermata da Lega e M5s, più ampia di quanto ci si ...

Le elezioni brasiliane parlano anche di noi. Ecco Perché : Dopo 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori (PT), simbolicamente conclusi dai Mondiali di calcio e dalle Olimpiadi, in Brasile gli ultimi due anni hanno visto approfondirisi la crisi economica e istituzionale: nel 2016 si è insediato il governo Temer, a seguito del "golpe istituzionale" ai danni di Dilma Rousseff, mentre solo pochi mesi fa è stato incarcerato l'ex presidente Lula ("Le élites non possono tollerare che ...

Def - Di Maio : 'Non esiste piano B - perchè non arretriamo anche con spread a 400 : 'Ci aspettavamo che la manovra non piacesse a Ue' ha sottolineato il vicepremier dopo la lettera arrivata dai commissari Moscovici e Dombrovskis - "Nessun piano B" sulla manovra da far scattare in ...

Perché - anche - le donne sono portate per la scienza : L'idea che le donne siano naturalmente meno portate a matematica e scienze non è politicamente scorrettà: è una bufala. Ecco Perché