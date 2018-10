Per Conte una crisi di governo non è assolutamente nell' ordine delle cose

Missione 'governo compatto'. Conte torna a Roma Per ricucire e affrontare la battaglia con l'Ue : la manovra non cambia : Al termine di tre giorni di vertici a Bruxelles in cui si è ritrovato solo contro tutta Europa nella battaglia italiana del deficit, Giuseppe Conte torna a Roma con una Missione: ricucire le tensioni interne tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rimettere in salute il governo gialloverde. Così lo spread non schizzerà in su, come invece è avvenuto stamane con un picco di 340 punti percentuali, record degli ultimi 5 anni. ...

Salvini : «Non passo Per scemo : in quel Cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima. «Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi,...

Dl Fisco - Salvini : Conte leggeva e Di Maio scriveva; Per scemo non ci passo : 'Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l'Italia. Lui leggeva e Di Maio ...

Conte - politica responsabile Per sviluppo : Esprimere una governance significa evitare di affidarsi esclusivamente al primato dell'economia, che in uno spazio globale tende a tiranneggiare, e assumersi la responsabilità della politica". Lo ...

Salvini : «Basta litigi - domani a Roma Per risolvere problemi» La notte di Conte che evoca le dimissioni : Il leader leghista torna sullo scontro con Di Maio e inizia la giornata di campagna elettorale in trentino lanciando segnali di distensione

Dl fiscale - Conte convoca il Cdm Per sabato - Salvini prima si sfila poi ci ripensa : 'Se serve ci sarò - basta litigi' : ... aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo, ...

Conte minaccia le dimissioni. Per il governo è la giornata più difficile : È scontro tra Lega e M5s sul decreto fiscale. La tensione elevata tra i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, si consuma a suon di dichiarazioni a distanza, mentre i pentastellati lanciano un aut aut dai toni ultimativi all'alleato di governo: il testo del decreto va cambiato altrimenti non lo votiamo. Con il sottosegretario al Mef, Laura Castelli, che parla senza mezze misure di "problema politico". Ma la Lega ...

Conte : piccole imprese russe non devono soffrire Per sanzioni Ue : Bruxelles, 18 ott., askanews, - Sulle sanzioni europee alla Russia legate alla situazione in Ucraina, 'le posizioni dell'Italia non sono cambiate: le sanzioni sono un mezzo e non il fine. Le sanzioni ...

Dl Fisco - Conte convoca Cdm Per sabato"Risolvere i nodi politici - la sede è quella" : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi avanzata dal M5s, poi stoppata da Salvini, e infine decisa dal premier Conte che quindi è intervenuto per sedare gli animi nella maggioranza

Pronta una lettera Ue Per Roma. Conte : dialogo - no pregiudizi : ... ha detto non a caso il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che si è definito "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e ha indicato la politica economica di Vienna come esempio di "...