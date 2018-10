Pensioni | quota 100 dovrebbe essere meno penalizzante di Opzione donna

Blastingnews

: Condoni fiscali agli evasori, tagli alla spesa pubblica, non un euro in scuola e ambiente. Pensioni di oggi che pag… - Linkiesta : Condoni fiscali agli evasori, tagli alla spesa pubblica, non un euro in scuola e ambiente. Pensioni di oggi che pag… - TgLa7 : #Pensioni: #Tria, quota 100 accelererà turn over generazionale - Mov5Stelle : ABBIAMO FATTO UN CAPOLAVORO Grazie al taglio delle pensioni d’oro cancelliamo un altro #privilegio: tagliamo una q… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Boeri Presidente dell'Inps non ha dubbi: la riformapensata dal Governo M5S-Lega non funzionera' e deludera' oltre a rendere più poveri gli assegni, moltissimi lavoratori. Gia', perché come ha spiegato in audizione alla Camera, il provvedimento che permettera' di uscire con la100 62+38 VIDEO incidera' economicamente sulle tasche dei lavoratori: chi optera' per lasciare il lavoro con il minimo dei 62 anni quindi 5 anni prima potrebbe avere un assegno ridotto di ben 500 euro lordi al mese anche se la misura risulta priva di penalita'. Come mai? I dettagli. Boeri: in pensione da 62 anni ma con 500 euro inL’accesso alla pensione anticipata VIDEO, possibile grazie alla100 che sara' inserita nella legge di bilancio 2019, sara' usufruibile da quanti abbiano al38 anni di contributi e 62 d’eta', ma per Boeri le decurtazioni potrebberopari a circa il ...