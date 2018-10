Pensioni | l' aumento di assegno non sarà previsto per tutte le minime

Pensioni - Boeri : “Sistema Pensionistico ha serio problema di sostenibilità. Rischio aumento disoccupazione giovanile” : Tito Boeri, presidente dell’INPS al termine dell’audizione a Montecitorio ha spiegato la propria posizione sulla manovra. “Il nostro sistema delle Pensioni in ogni caso avrebbe vissuto un aumento della spesa. Questa soluzione pone un serio problema di sostenibilità. Abbiamo cercato di stabilire i percentuali pensionamenti/assunzioni. Nelle condizioni attuali l’economia si sta riprendendo ma una sostituzione di 1 a 1 non ...

Pensioni - Opzione Donna : possibile aumento requisiti con la nuova proroga : Un'agenzia stampa rilanciata da AgenParl Agenzia parlamentare per l'informazione politica ed economica, poi ripresa dalle principali testate giornalistiche, ha riaperto il fronte Opzione Donna, il regime sperimentale grazie al quale le lavoratrici hanno accesso alla pensione a 57 anni con 35 di contributi. Secondo quanto si apprende, il ministro del Lavoro Luigi Di Maio [VIDEO] ha dato incarico ai tecnici del suo ministero di lavorare su questo ...

Pensioni : dalle minime alle massime - nel 2019 tornano gli scatti di aumento : Anche le Pensioni negli anni si rivalutano in base al meccanismo della perequazione. Si tratta dell’adeguamento degli assegni previdenziali all’aumento del costo della vita sancito dall’Istat annualmente. Negli ultimi anni le Pensioni non sempre sono state rivalutate. Dopo anni di blocco, nel 2018 c’è stato un piccolo incremento per quel meccanismo di rivalutazione che una volta era chiamato “scala mobile”. Le buone notizie per i pensionati, da ...

Tito Boeri : "L'aumento della spesa per le Pensioni non fa crescere l'economia" : "Non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro paese, è esattamente il contrario". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando a Venezia."L'aumento dello spread porta alla riduzione dei rendimenti di molti fondi pensione - ha continuato -; ciò significa pensioni minori per molti lavoratori e in prospettiva quindi una situazione di maggiore difficoltà per la ...

Pensioni - governo pronto a superare la Fornero : presto aumento minime e Quota100 : Nonostante le iniziali resistenze del ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria, così come previsto dal contratto di governo [VIDEO] stipulato dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e dalla Lega di Matteo Salvini, la riforma delle Pensioni trovera' spazio nella legge di Bilancio 2019. Ieri sera, infatti, come chiesto dai due vicepremier, è stato trovato l’accordo sulla Def. La nota di aggiornamento del Documento di economia e ...

Di Maio annuncia aumento fino a 780 euro per le Pensioni da gennaio : Se la quota 100 e lo smontaggio della riforma Fornero sono argomenti che sembrano di matrice leghista, con provvedimenti di cui il Vice Premier Salvini è fermo sostenitore, reddito e pensione di cittadinanza sono misure da collegare senza dubbio al Movimento 5 Stelle ed all’altro Vice Premier Di Maio. La manovra finanziaria probabilmente conterra' tutti questi provvedimenti perché il governo, anche se nessuno lo dice, si regge su aperture ...

Reddito di cittadinanza e aumento Pensioni minime - Di Maio : “vogliamo abolire la povertà” : Sull’aumento delle pensioni minime fino alla soglia prevista di 780 euro al mese Di Maio non arretra, senza dimenticare il Reddito di cittadinanza che per il vicepremier in quota M5S rappresenta condizione fondamentale per l’ok al Def. E poco importa se per varare queste attese misure, punto cardine del contratto di governo sottoscritto alla vigilia dell’insediamento di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, serviranno tanti miliardi da rendere ...

Pensioni minime a 780 euro - Lega contro l'aumento : 'Così crolla il sistema' : Sull'aumento delle Pensioni minime a 780 euro è la Lega ad esprimere forti dubbi aprendo un piccolo e significativo braccio di ferro interno alla maggioranza, quando inizia il conto alla rovescia per il varo della prossima legge di bilancio dello Stato. Il governo gialloverde sembrava aver “trovato la quadra” sulle principali misure di rilancio dell’economia, dal reddito di cittadinanza alla flat tax passando per la riforma della legge Fornero ...

