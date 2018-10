Pensioni e LdB 2019 : verso soluzione esodati - ma con l'UE nuove tensioni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 19 ottobre 2018 vedono arrivare una nuova apertura del Governo in merito alla difficile situazione previdenziale dei lavoratori [VIDEO] esodati, per i quali si cerchera' di intervenire con un apposito provvedimento all'interno della nuova Manovra. Nel frattempo cresce nuovamente la tensione con l'Unione Europea dopo che la bozza della legge di bilancio 2019 è stata definita dai tecnici internazionali una ...

RIFORMA Pensioni E MANOVRA 2019/ Non solo Quota 100 - arriva la nona salvaguardia esodati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e MANOVRA 2019. Oltre a Quota 100 nella Legge di bilancio dovrebbe esserci la nona salvaguardia degli esodati. Di Maio sembra voler questo intervento(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 05:35:00 GMT)

Manovra 2019 e Riforma Pensioni/ Quota 100 - da Di Maio eccessivo ottimismo secondo l’Agi : Nella Manovra 2019 c’è anche una Riforma delle pensioni basata su Quota 100. l’Agi ha voluto verificare se le cifre date da Luigi Di Maio fossero corrette(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Manovra 2019 e Riforma Pensioni/ Quota 100 a rischio per i dipendenti pubblici : La Riforma delle pensioni basata su Quota 100 nella Manovra 2019 potrebbe presentare dei problemi per i dipendenti pubblici: l’allarme arriva da Confintesa(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Pensioni 2019 e quota 100 : i maggiori beneficiari nelle regioni settentrionali : Arrivano nuove simulazioni in merito alla pensione anticipata tramite la quota 100 ed alla possibile distribuzione degli assegni rispetto al territorio italiano. Secondo uno studio pubblicato dal quotidiano Il Sole 24 Ore, l'anticipo massimo di cinque anni con 38 anni di versamenti dovrebbe coinvolgere all'incirca 400000 lavoratori ed implicare un aumento del numero di prepensionamenti rispetto al totale complessivo degli assegni. Grazie alla ...

MANOVRA 2019 E RIFORMA Pensioni/ La penalizzazione possibile con Quota 100 dipende dall'assegno : La RIFORMA delle PENSIONI introdotta nella MANOVRA 2019 non riguarda solo Quota 100, ma anche un taglio degli assegni d'oro. Tuttavia i due interventi possono incrociarsi(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:04:00 GMT)

Pensioni e LdB 2019 - si cerca la quadra per Quota 100 e opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 18 ottobre 2018 vedono emergere le perplessita' del Presidente Inps e dell'opposizione in merito alla contemporanea sostenibilita' della nuova Quota 100, della proroga opzione donna e delle altre misure [VIDEO] di flessibilita' previste in legge di bilancio 2019. Posizioni contro le quali è arrivata una dura reazione da parte del Governo. Nel frattempo si prospettano rilevanti cambiamenti anche nel metodo ...

RIFORMA Pensioni/ Oltre a Quota 100 nella manovra 2019 arriva la staffetta nelle banche (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI. Oltre a Quota 100 nella manovra 2019 arriva la staffetta generazionale nel settore bancario, diventata pienamente operativa con una circolare Inps(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 05:13:00 GMT)

Pensioni LdB 2019 : focus penalità in Quota 100 - riduzioni degli importi anche di un quinto : Il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato a partire dai 62 anni di eta' è ancora in fase di definizione all'interno della legge di bilancio 2019, ma non mancano le prime discussioni in merito ai possibili tagli applicati ai lavoratori. A preoccupare nelle ultime ore è la penalizzazione che potrebbero subire i lavoratori che sceglieranno il prepensionamento tramite la Quota 100, visto che i tagli sui futuri assegni potrebbero arrivare a ...

Quota 100 e Riforma Pensioni/ Bonomi sulla manovra 2019 : no a uno Stato che prepensiona : Nella manovra 2019 ci sarà la Quota 100. Ma Bonomi di Assolombarda contesta questa Riforma delle pensioni: no a uno Stato che prepensiona e danneggia i giovani(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:16:00 GMT)

RIFORMA Pensioni E MANOVRA 2019/ Brambilla : Quota 100 non è ancora scritta nei dettagli : RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. Quota 100 non è ancora stata scritta nei dettagli, spiega Alberto Brambilla, che si dice contrario alla PENSIONI di cittadinanza(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:39:00 GMT)

Manovra 2019 e Quota 100/ Con la riforma delle Pensioni agevolazioni per arrivare al requisito contributivo : Nella Manovra 2019, oltre alla Quota 100, in tema di riforma delle pensioni dovrebbero arrivare degli strumenti per agevolare il riempimento di buchi contributivi(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Pensioni - legge Fornero modificata : il primo assegno potrebbe arrivare ad aprile 2019 : Il tema Pensioni è stato uno dei principali della campagna elettorale della Lega. Salvini ha da sempre dichiarato di voler abolire la legge Fornero e, secondo quanto ufficialmente approvato nella manovra finanziaria, ha gia' cominciato a modificarla insieme ai grillini. La legge, approvata dal Governo Monti, applica dei limiti d'eta' molto alti per poter accedere alla pensione. Le recenti modifiche abbasseranno quei limiti, introducendo il ...