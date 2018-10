Pd | Minniti non scioglie la riserva sulla sua candidatura

Bonolis : «Salvini e Di Maio come Totò e Peppino». Minniti non corre per la segreteria live : Maria Elena Boschi: «Con questo governo rischiamo la recessione, come italiana mi auguro di no, ma loro sono incompetenti e irresponsabili»

Leopolda - renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda, con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...

Pd - la base è pronta a votare Minniti : “Ottimo lavoro sui migranti - Salvini non ha meriti. Di destra? No - non lo è” : “Non sono un predestinato, ma voglio fare qualcosa di utile per il mio partito e il mio Paese. Qualcuno mi ha chiesto di candidarmi”. Sono le parole di Marco Minniti, a Imola, sulla sua candidatura alla segreteria del Partito democratico. E la base sembra pronta a votarlo: “Ha fatto un ottimo lavoro sui migranti. Lui è meglio di Nicola Zingaretti. Dicono che abbia posizioni di destra? Assolutamente no”. L'articolo Pd, la ...

Zingaretti ufficializza candidatura al congresso del Pd. Minniti non ha ancora sciolto la riserva : Sui contenuti il Partito democratico targato Zingaretti dovrà puntare su una "economia della giustizia", fatta di "crescita e ossessione per diminuire le disuguaglianze". Il Governatore del Lazio ha ...

Matteo Renzi : "Pd non basta. Minniti? Autorevole"/ Ultime notizie : "Governo? Sono davvero preoccupato" : Matteo Renzi: "Pd non basta. Minniti? Autorevole". Ultime notizie, l'ex premier si scaglia contro Lega e Movimento 5 Stelle: "Governo? Sono davvero preoccupato"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 11:09:00 GMT)

Manovra - Renzi : “Sul 2 - 4% di deficit sono laico. Non è una sciagura. Minniti segretario del Pd? È autorevole” : Non critica il 2,4 % di deficit previsto dalla Manovra dell’esecutivo M5s – Lega. “No, su questo sono laico. Fare il 2,4% non è una sciagura”, dice Matteo Renzi intervistato dal Corriere della Sera. “Ovvio è un azzardo, ma ci sono due problemi. Il primo di metodo. Se il premier va alla Borsa di New York e Tria parla agli investitori dicendo che il governo rispetterà le regole e non ci saranno forzature, poi non puoi ...

Renzi : «Il Pd da solo non basta - faremo i comitati civici Minniti? È autorevole» : L’ex premier e segretario dei dem e le candidature nel partito: Zingaretti ha finalmente smentito ogni accordo con i 5 Stelle che un mese fa qualcuno riteneva fondamentale

Minniti È Minniti - Ecco cosa c'è dietro la strategia dell'attesa. Non scioglierà la riserva sulla candidatura a segretario a breve : Javier Cercas è uno dei suo autori preferiti. E chissà se Marco MINNITI ha pensato, in questi giorni, a una scena di Anatomia di un istante. Quella del tentato golpe in Spagna, quando all'irrompere del colonnello Antonio Tejero Molina nelle Cortes, tutti i parlamentari cercano di mettersi in salvo e tre uomini restano immobili, dove erano seduti: il primo ministro Adolfo Sùarez, il segretario del Partito comunista Santiago ...

Minniti segretario? Al Pd non serve un altro uomo forte al comando. Io vado da Zingaretti : Pare che, dopo la corte insistente a Delrio, il clan dei renziani si sia rivolto a Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e “uomo forte” per eccellenza, uno dei pochi veri “duri” della sinistra. A me ha sempre ricordato, forse anche per la fisionomia, Bruce Willis in Pulp Fiction, uno che, pur in fuga e ricercato dai gangster, decide di tornare a casa per recuperare l’orologio del padre, dimenticato da Maria de Medeiros sul “piccolo ...

Minniti - non mi candido a segreteria Pd : "Non dobbiamo discutere di cambiare il nome ma di politica. Dobbiamo rivoltare il PD come un calzino, cambiarlo radicalmente. È più facile cambiare il nome che cambiare radicalmente il partito".

Minniti : non mi candido a segreteria - Pd va rivoltato come calzino : 'Non dobbiamo discutere di cambiare il nome ma di politica. Dobbiamo rivoltare il Pd come un calzino, cambiarlo radicalmente. È …

Fedeli (Pd) vs Molteni (Lega) : “Crescenti episodi di razzismo”. “Non avete percezione del Paese - Minniti lo difendiamo noi” : “Gli episodi di razzismo nel nostro Paese sono preoccupanti e in aumento”. “Ma non avete la percezione della realtà, Minniti lo difendiamo più noi”. Battibecco in diretta tv a Omnibus, su La7, tra la senatrice del Pd, Valeria Fedeli, e il deputato della Lega, Nicola Molteni, sul tema immigrazione. Video La7 L'articolo Fedeli (Pd) vs Molteni (Lega): “Crescenti episodi di razzismo”. “Non avete percezione ...

Calenda invita a Renzi - Minniti e Gentiloni 'Impediamo sottomissione Pd ai 5s'. L ex segretario 'Non temo il Congresso' : Scrive Da Empoli, uno dei consiglieri di Renzi, su Twitter: 'La Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono la stessa linea politica se ...

Calenda e l invito a Renzi - Minniti e Gentiloni 'Impediamo sottomissione Pd al M5s'. Renzi 'Non temo il Congresso' : Scrive Da Empoli, uno dei consiglieri di Renzi, su Twitter: 'La Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono la stessa linea politica se ...