Path of Exile in arrivo su PS4?

eurogamer

: Path of Exile dovrebbe approdare su PS4 - GameReactorIT : Path of Exile dovrebbe approdare su PS4 - verox145 : Proprio stasera che avevo preso gusto a giocare a Path of Exile, gli sviluppatori si sono ricordati di aggiornare e… -

(Di sabato 20 ottobre 2018)ofcome saprete è un ottimo diablo-like, sviluppato da Grinding Gear Games e lanciato per PC nell'ottobre del 2013, a cui è seguita una versione Xbox One ad agosto 2017.Ebbene, come riporta Gematsu, il gioco potrebbe mettere piede anche in casa Sony.Infatti come possiamo vedereofè stato recentemente valutato per PlayStation 4 dal comitato di valutazione di giochi digitali taiwanese, il che lascia decisamente ben sperare per un lancio su. Read more…