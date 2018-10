Partita la missione europea BepiColomb per studiare Mercurio

La missione Bepi Colombo è Partita : raggiungerà Mercurio nel 2025 : La missione Bepi Colombo è partita, destinazione: Mercurio. Lanciata con un razzo Ariane 5 dalla base di Kourou, in Guyana Francese, la sonda ha il compito di scoprire quanti più dettagli possibile sul pianeta più vicino al Sole. Un pianeta ancora poco conosciuto e molto difficile da raggiungere per via della sua orbita intorno al Sole.Per l"Ariane 5 si è trattato di un lancio perfetto. Il razzo si è alzato in volo sulle foreste sudamericane per ...