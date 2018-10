Paola Caruso dopo Pomeriggio 5 confessa | “La vita va avanti”

lanostratv

: Paola Caruso se ti metti in tasca della tanzanite puoi ricomprarti il piumino! #Pechinoexpress - CdGherardesca : Paola Caruso se ti metti in tasca della tanzanite puoi ricomprarti il piumino! #Pechinoexpress - CdGherardesca : Forse la vita è più una barca condotta da Paola Caruso #pechinoexpress - CdGherardesca : Paola Caruso ha ricevuto aiuto direttamente da Treviso. Sicilia! Piemonte! Sardegna! #pechinoexpress -

(Di sabato 20 ottobre 2018)Cinque: le ultime dichiarazioni diNella puntata di5 andata in onda ieri su Canale 5, la popolare conduttrice Barbara d’Urso è tornata a parlare di. Difatti proprio quest’ultima è stata sorpresa dai fotografi di alcuni giornali di gossip per le strade di Milano in compagnia del suo amico Peter. In questa circostanza la ragazza è sembrata essere particolarmente serena al fianco del baldo giovane. Per tale ragione Barbara d’Urso, ieri in trasmissione, si è detta sollevata di vederecosì serenatutto quello che è successo con l’ex compagno Francesco. E a distanza di neppure 24 ore dalla messa in onda della puntata del rotocalco pomeridiano condotto dalla d’Urso, ecco che la concorrente di Pechino Express ha voluto dire la sua, scrivendo su instagram: “Lava avanti io ora ho la mia ...