Pallavolo | l’Italia si gioca la finale contro la Serbia | 2-2 | si va al tie-break

L'Italia è in vantaggio per 2 a 1 sulla Serbia nella finale dei Mondiali femminili di Pallavolo : Italia-Serbia, finale dei Mondiali femminili di pallavolo, è sul risultato di 2 a 1 per l'Italia. Il primo set è stato vinto per 25-21 dall'Italia, che ha iniziato molto bene la partita. Poi però la Serbia ha preso il controllo

L'Italia si è qualificata alla finale dei Mondiali femminili di Pallavolo : Ha battuto la Cina in semifinale dopo una partita combattutissima, domani affronterà la Serbia

Volley - l’Italia batte il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo : L'Italia a Nagoya batte al tie-break il Giappone e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Pallavolo femminile. Una grandissima vittoria quella delle azzurre che domani contro la Serbia si giocheranno il primato nel girone e che hanno riportato la nazionale tra le prime quattro. In semifinale anche l'Olanda e la Cina.Continua a leggere

L'Italia si è qualificata alle semifinali dei Mondiali di Pallavolo femminile : Ha eliminato il Giappone e domani si giocherà il primo posto nel girone con la Serbia

L'Italia di Pallavolo alle Final Six dei Mondiali : In due giorni la Nazionale femminile si gioca la qualificazione alle semiFinali dei Mondiali, anche se potrebbe già ottenerla oggi contro il Giappone

L'Italia femminile di Pallavolo ha vinto ancora : Era già qualificata alle Final Six dalla partita precedente, ma ha battuto anche gli Stati Uniti: è l'unica squadra a punteggio pieno nel torneo

L'Italia femminile si è qualificata alle Final Six dei Mondiali di Pallavolo : Ha battuto la Russia, vincendo l'ottava partita consecutiva del torneo

L'Italia femminile ha vinto sette partite consecutive ai Mondiali di Pallavolo : È prima a punteggio pieno nel suo girone: in settimana giocherà le ultime due partite decisive per la qualificazione alle Final Six

L'Italia ha battuto la Polonia ma è stata eliminata dai Mondiali di Pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Polonia nell'ultima partita delle Final Six dei Mondiali con il punteggio di 14-25, 25-21, 18-25, 25-17, 15-11. Nonostante la vittoria l'Italia è stata comunque eliminata dal torneo e non parteciperà alle semifinali:

Ai Mondiali di Pallavolo stasera l'Italia si gioca tutto : Deve battere i campioni del mondo della Polonia per 3-0 e con 15 punti di scarto per qualificarsi alle semifinali: non sarà facile

L'Italia è stata battuta dalla Serbia nella prima partita delle Final Six dei Mondiali di Pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo è stata battuta 3-0 dalla Serbia a Torino nella prima partita della Final Six, la penultima fase dei Mondiali. È stata una sconfitta netta, con i tre set che si sono chiusi 25-15, 25-20 e