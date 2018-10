Pallavolo – La Serie A torna in campo con un tributo alle ‘Ragazze Terribili’

Pallavolo – Serie A2 Femminile - domenica 20 ottobre in programma tutte le partite dei Gironi A e B : domenica si gioca l’intera terza giornata del campionato italiano di Serie A2 Femminile di Pallavolo, ecco il programma completo Mentre tutta l’Italia tiene il fiato sospeso per l’avventura della Nazionale di Davide Mazzanti in Giappone, la Samsung Volley Cup di Serie A2 procede spedita verso la terza giornata di Regular Season. domenica 20 ottobre, in programma tutte le partite del Girone A e del Girone B. GIRONE A In ...

Pallavolo – Serie A2 Maschile : il Club Italia Crai pronto all’esordio casalingo - domani il match contro Pag Taviano : I ragazzi guidati da Monica Cresta sono reduci da una gara più che convincente, vinta con un netto 3-0 sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania Dopo la vittoria ottenuta nella prima gara ufficiale di questa Serie A2 Credem Banca 2018-2019, il Club Italia Crai Maschile è pronto per il suo esordio stagionale in casa. Alle 17.00 di domani, infatti, Recine e compagni affronteranno la Pag Taviano in quello che sarà il primo match ...

Pallavolo – Serie A2 femminile : tutti i risultati della seconda giornata del Girone A e B : Sono le tre squadre a punteggio pieno al termine della seconda giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile Volley Soverato e Zambelli Orvieto nel Girone A, la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo nel Girone B sono le tre squadre a punteggio pieno al termine della 2^ giornata di Regular Season della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Per la verità anche la LPM Bam Mondovì, nel Girone A, è a due vittorie ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai inizia con il piede giusto - Tuscania ko con il punteggio di 3-0 : I ragazzi di Monica Cresta vincono in trasferta 25-15, 25-22, 25-23, mettendo in mostra una buona gara in termini di atteggiamento e approccio alla partita Comincia con una vittoria bella e convincente sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania la Serie A2 Credem Banca del Club Italia Crai. I ragazzi di Monica Cresta hanno vinto fuori casa con il punteggio di 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) al termine di una gara nella quale hanno ...

Pallavolo – Serie A2 maschile - in campo anche il Club Italia CRAI : Serie A2 maschile Credem Banca: domenica inizia il campionato del Club Italia CRAI Domani alle ore 19 sul campo della Maury’s Italiana Assicurazioni Tuscania inizierà la nuova stagione del Club Italia CRAI che giocherà per il quarto anno consecutivo nella Serie A2 maschile. Sta per alzarsi il sipario dunque per i giovani atleti della formazione federale che anche in questo 2018-2019 saranno guidati da Monica Cresta, tecnico federale che lo ...

Pallavolo - una serie A1 mai così… Mondiale : 26 giocatrici ‘qualificate’ alla Final Six di Nagoya : Il prossimo Campionato italiano sarà ‘Mondiale’: 26 giocatrici della Final Six iridata giocheranno nella serie A1 Femminile Con l’ennesima perla di un Mondiale fin qui sensazionale, l’Italia di Davide Mazzanti ha concluso al primo posto la seconda fase della rassegna iridata in corso in Giappone, qualificandosi così con pieno merito alla Final Six che inizierà domenica 14 ottobre. Insieme alle azzurre, uniche finora ...

Pallavolo – Serie A2 femminile : completato il quadro della prima giornata - Perugia vince in casa contro Ravenna : Nel posticipo della prima giornata del Girone A, la Bartoccini Gioiellerie Perugia stende 3-1 la Conad Ravenna Si completa con l’ottava vittoria interna su 8 partite la prima giornata della Samsung Volley Cup di Serie A2 femminile. Nel posticipo del Girone B, al PalaBarton di Perugia la Bartoccini Gioiellerie supera per 3-1 la Conad Olimpia Teodora Ravenna, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Perugia scende in campo con ...

Pallavolo – Serie A2 femminile al via : domenica e lunedì le prime partite : Samsung Volley Cup: al via il nuovo Campionato di Serie A2 femminile, tra domenica e lunedì la prima giornata dei due gironi Con la novità dei due gironi, riparte da domenica 7 ottobre il Campionato di Serie A2 femminile, denominato quest’anno Samsung Volley Cup. Diciotto squadre ai nastri di partenza, divise tra Girone A e Girone B: la Regular Season, lunga 18 giornate, sarà la prima di tre fasi in cui si dividerà il torneo, che si ...

Pallavolo - Superlega e Serie A2 Credem Banca live su Eleven Sports -Lega Volley Channel : La stagione dei campioni è alle porte, ecco i pacchetti per seguire il grande Volley italiano in streaming. Domenica 7 ottobre la finale 3° posto della Del Monte® Supercoppa in diretta su Facebook Leon, Zaytsev, Giannelli, Juantorena, Atanasijevic, Simon, Leal, Bruno, Lanza, sono solo alcune delle grandissime stelle internazionali protagoniste del prossimo campionato di Superlega Credem Banca, al via il 14 ottobre. Forse neanche ai tempi ...

Pallavolo – Serie A Femminile : a Milano l’assemblea dei Club : A Milano l’Assemblea dei Club di Serie A Femminile: il saluto di Graça, Boricic, Arena e Cattaneo alle Società di Lega Si è tenuta oggi a Milano l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A Femminile. Una riunione straordinaria, poiché al tavolo, di fronte ai rappresentanti dei Club, si sono seduti per la prima volta in assoluto i massimi dirigenti del volley italiano e internazionale: il Presidente della FIVB ...

Pallavolo – Rabobank Super Series - finale 3°-4° posto per l’Italia : gli azzurri affronteranno la Turchia : La Nazionale italiana chiuderà la Rabobank Super Series giocando contro la Turchia nella finale per il terzo e quarto posto La nazionale italiana femminile domani chiuderà la Rabobank Super Series Volleyball, affrontando la Turchia nella finale 3°-4° posto. Il match in programma alle ore 14.30 sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook VolleyballNL. A giocarsi la vittoria del torneo saranno Russia e Olanda (ore 17), ...