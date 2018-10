Pallavolo | finisce il sogno delle ragazze azzurre | l’Italia perde 2-3 contro la Serbia

Pallavolo – Brescia ruba un solo set a Monza : finisce 3-1 per la Saugella : Priva di Nicoletti e Pietersen, la Banca Valsabbina combatte due set, poi le locali mettono il turbo. Sabato il “ritorno” al PalaGeorge con inizio riscaldamento alle 16.30 Nuovo test precampionato della Banca Valsabbina Millenium. Le Leonesse di coach Mazzola hanno effettuato un allenamento congiunto contro la Saugella Monza , ex formazione del tecnico lodigiano (dal 2012 al 2014) e di Anna Nicoletti (2016-17). Il risultato ha ...

Pallavolo - finisce in parità l’amichevole della Millenium Brescia con la Delta Informatica Trentino : Le Bresciane prive di Pietersen pareggiano contro l’A2 trentina. Arrivano segnali incoraggianti da Rivero, in costante miglioramento. Nicoletti top scorer, bene Villani finisce in parità con il risultato di 2 set a 2 il ritorno del test match della Banca Valsabbina contro la Delta Informatica Trentino, interessante formazione di serie A2 guidata da coach Negro. L’allenamento congiunto, disputato a Storo (Trento) ed inserito nel ...