superguidatv

: #Palio, a #Siena il giorno dello #Straordinario #paliostraordinario2018 - qn_lanazione : #Palio, a #Siena il giorno dello #Straordinario #paliostraordinario2018 - Nazione_Siena : Palio, a Siena il giorno dello Straordinario - La Nazione - SuperGuidaTV : Palio di Siena Straordinario, quando va in onda #siena #paliodisiena @paliodisiena @AnnalisaBruchi @GiovanniMazzin5… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ilditorna in tv con un’edizione speciale per celebrare i 100 dalla fine della Prima Guerra Mondiale: eccoandrà inAppuntamento speciale quest’anno con ildi, la competizione fra le Contrade dinella forma di una giostra equestre di origine medievale. Ecco le anticipazioni e la data di messa indell’evento trasmesso in diretta su Rai2.di2018 In occasione del centenario della fine della Prima guerra mondiale, ilditorna con un’edizione straordinaria trasmessa in diretta sabato 20 ottobre 2018 su Rai 2. L’appuntamento è dalle ore 16.55 con la telecronaca della celebre corsa dei cavalli affidata a Annalisa Bruchi con la partecipazione dello storico Giovanni Mazzini. Si tratta di una vera e propria celebrazione, un evento unico visto che la contrada ...