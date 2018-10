Palio di Siena Straordinario 2018 Streaming video e diretta Rai | orario e vincitore

Diretta / Palio di Siena Straordinario 2018 quinta prova : ha vinto la Chiocciola! Streaming video e tv : Diretta Palio di Siena Straordinario 2018 info Streaming video e tv della quarta e quinta prova ufficiale in Piazza del campo. Programma e orario di oggi, venerdì 19 ottobre.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:51:00 GMT)

Rai 2 : il Palio Straordinario di Siena in onda sabato 20 ottobre : Siamo abituati a vedere il Palio di Siena due volte all'anno, il 2 luglio e il 16 agosto. Quest'anno, però, la manifestazione con origini medioevali affascinerà spettatori e telespettatori anche sabato 20 ottobre. Sarà, in via del tutto eccezionale, un Palio Straordinario. Il motivo? Si celebrerà il centenario della fine della prima Guerra mondiale. E' la comunità senese a decidere quando, e se, correre un Palio Straordinario e avviene ...

Palio Siena : Oca vince seconda prova : ANSA, - Siena, 18 OTT - E' stata la contrada dell'Oca con il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo su Sorighittu a vincere la seconda prova in vista del Palio di Siena straordinario in programma il 20 ...

Palio Siena - assegnati cavalli a contrade : ANSA, - Siena, 17 OTT - assegnati i cavalli alle 10 contrade che correranno il Palio di Siena straordinario del 20 ottobre dedicato al centenario della fine della Grande Guerra. La sorte ha assegnato ...

Palio di Siena - è polemica per il drappellone : “Copiato da una cartolina tedesca” : Il drappellone dell'artista Gian Marco Montesano del prossimo Palio di Siena straordinario che si correrà sabato 20 ottobre è finito nel mirino della accuse. Secondo alcuni la sua similitudine con una cartolina tedesca ritraente un medesimo baciamano è troppo evidente. Tra i contradaioli scoppia la polemica.Continua a leggere

