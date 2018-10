Palio alla Tartuca con cavallo scosso

Palio Straordinario - la 'provaccia' va alla Chiocciola : Siena, 20 ottobre 2018 - È stata la contrada della Chiocciola con il fantino Elias Manucci detto Turbine su Terribile da Clodia a vincere la ' provaccia ' del Palio Straordinario dedicato alla Prima ...

DIRETTA / Palio di Siena Straordinario 2018 quinta prova streaming video e tv : via alla prova generale! : DIRETTA Palio di Siena Straordinario 2018 info streaming video e tv della quarta e quinta prova ufficiale in Piazza del campo. Programma e orario di oggi, venerdì 19 ottobre.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:58:00 GMT)

Prima sfila e poi monta in sella - “Gingillo” alla conquista del Palio di Asti : In costume medievale, sul carro della vittoria, per la Prima volta ci sarà anche il fantino, non un figurante scelto per l’occasione, ma quello vero: Giuseppe Zedde «Gingillo» che l’anno scorso ha fatto sognare l’affiatato borgo di San Lazzaro (i «ramarri», così li chiamano per il loro simbolo, della zona Est della città). Sfilerà per le vie del ce...

Palio di Siena - la giunta vota a favore di un’edizione straordinaria per i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale : A Siena l’ultimo Palio straordinario fu celebrato diciotto anni fa, nel 2000, in occasione del Giubileo. Ora, a sole due settimane dalla corsa che ha incoronato la Lupa per la 37° volta, le contrade potrebbero tornare a sfidarsi in un periodo atipico come novembre per celebrare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. L’idea è venuta a metà agosto ad Assoarma (la federazione delle associazioni d’arma) che ha mandato la richiesta ...

Violento temporale su Grosseto - allagato un camping | A Siena salta la prova del Palio : All'interno della struttura ricettiva un pino è stato divelto dal vento e si è abbattuto su un camper e su un'auto. Nessun ospite è rimasto ferito. Diversi danni in città tra cui l'allagamento di alcuni sottopassi.Annullata la prova del Palio a Siena per inagibilità della pista:

Bomba d’acqua a Grosseto : camping allagato/ Maltempo in Toscana - annullata seconda prova del Palio di Siena : Bomba d’acqua a Grosseto: camping allagato. Maltempo in Toscana, annullata la seconda prova del Palio di Siena. Tanta paura a Principina a Mare per un albero crollato su un camper(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:20:00 GMT)