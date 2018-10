Pagelle Udinese Napoli | Fantacalcio | i voti della partita | Serie A 2018-19 | primo tempo

Pagelle / Udinese Juventus (0-2) : Cancelo sugli scudi! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 8^ giornata) : PAGELLE Udinese Juventus : Fantacalcio , i voti della partita di Serie A per la 8^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Dacia Arena: tutti i giudizi(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:30:00 GMT)

Udinese-Juventus 0-2 - le Pagelle di CalcioWeb : pagelle Udinese-Juventus Udinese (4-4-1-1) Scuffet 7,5 – Compie un miracolo su Mandzukic, ma non può nulla sui gol. Nel secondo tempo, altre due grandi parate su Bernardeschi e Ronaldo: evita un passivo più pesante. Larsen 5,5 – I pericoli arrivano principalmente dal lato di Samir; lui, comunque, non è impeccabile. Troost-Ekong 5 – Potrebbe intervenire meglio sul lancio da cui nasce il secondo gol della Juve. Pomeriggio ...

Highlights Serie A : Udinese Juventus 0-2 Video gol - Pagelle e tabellino del match : Udinese - Juventus 0-2, LA CRONACA – Parte subito forte la Juventus che riuscendo ad occupare stabilmente la metà campo dell’ Udinese trovando nella seconda parte di primo tempo due gol in quattro minuti con Bentancur e Ronaldo. Successivamente reazione dei friulani che colpiscono un palo con Barak nel finale ma continuano a subire la pressione della squadra […] L'articolo Highlights Serie A: Udinese Juventus 0-2 Video gol, ...

