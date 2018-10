Pacifico | quattro concerti per anticipare il nuovo album

rumors

: e ora anche tutto il pubblico di #cocktail, ossia gli allievi della @ScuolaHolden, può verificare le competenze mix… - marcominimum : e ora anche tutto il pubblico di #cocktail, ossia gli allievi della @ScuolaHolden, può verificare le competenze mix… - EndCent : PACIFICO suonerà in anteprima i brani del nuovo disco in uscita a inizio 2019! ??? Ponderosa Music & Art #Pacifico… - fourzine : Un nuovo articolo disponibile su @fourzine : PACIFICO: quattro concerti speciali per presentare -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Oltre al decennale sodalizio con Gianna Nannini, ha scritto per Andrea Bocelli , Bellissime stelle, , per Gianni Morandi , Stringimi le mani, , per Adriano Celentano , Ti penso e cambia il mondo, , ...