Pace fiscale | pareggio tra Lega e M5S Via lo scudo per l’estero | stralciato il condono

Pace fiscale - Conte : “Tecnicamente un ravvedimento operoso”. Salvini : “Faremo rottamazione cartelle Equitalia” : “L’articolo 9 è tecnicamente un ravvedimento operoso per chi ha fatto una dichiarazione di recuperare un imponibile che non era stato dichiarato. Una dichiarazione integrativa“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda sul Dl fisco. “Quello che poteva essere un passo indietro, poi è diventato un passo avanti, visto che ora faremo ...