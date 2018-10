Pace fiscale e condono | verso un accordo definitivo sul testo tra Salvini e Di Maio oggi

Condono - il vicepremier Salvini : “Chiederò anch’io una copia del decreto”. Di Maio : “Via il condono - lasciamo la Pace fiscale” : “Togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. In Cdm quell’articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati enunciati i principi generali dell’accordo. Smentisco qualsiasi tipo di ripensamento sul rapporto deficit/pil al 2,4%. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati”. Così il vice premier, Luigi Di Maio parlando davanti a Palazzo Chigi prima ...

Pace fiscale - è il giorno della verità : "tregua armata" tra Di Maio e Salvini : Frizioni inedite nel rapporto Di Maio-Salvini, un elemento nuovo. Ci sono ancora tossine nei rapporti interni alla...

Pace fiscale - oggi il Cdm della verità : si media sul condono. L’incognita del rapporto tra Di Maio e Salvini : L’ora X è per le 13. Ma sul tavolo del vertice di governo prima, e su quello del consiglio dei ministri poi, non ci sarà solo lo scontro sul condono nel decreto fiscale. Si parlerà anche di quello edilizio per Ischia, dell’Rc auto e del decreto sicurezza. In mezzo ci sarà il presunto “chiarimento” tra i leader. Matteo Salvini è “arrabbiato” perché il Movimento 5 stelle gli dà dell’amico degli evasori e ...

Gli imprenditori della Brianza : "Qui la Pace fiscale non serve" : Titolari di piccole imprese e artigiani bocciano i provvedimenti dell'esecutivo gialloverde: "Noi lavoriamo e a Roma cambiano le regole ogni giorno. All'inizio sembravano credibili"

Pace fiscale - la ricostruzione di Palazzo Chigi : “La norma sul condono è arrivata durante il Cdm. Andava verificata in seguito” : La norma sul condono è arrivata mentre il Consiglio dei ministri era in corso. E la bozza è stata consegnata soltanto al premier Giuseppe Conte: Andava verificata prima di essere inserita nella copia del decreto fiscale poi inviata informalmente al Quirinale. A 48 ore dallo scontro tutto interno al governo arriva una nota di Palazzo Chigi a ricostruire tutto quello che è successo durante il consiglio dei ministri di lunedì scorso. Quando nel dl ...

Pace fiscale - scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...

Pace fiscale - Paragone : “Giorgetti? Se Salvini si fida va benissimo. Ma rappresenta l’establishment e il sistema” : “Se si fida Salvini per noi va benissimo, ma che Giorgetti sia establishment e sistema è innegabile“. L’unica replica al sottosegretario della Lega da parte del Movimento 5 stelle arriva da Gianluigi Paragone. “Il trascorso di Giorgetti lo conosciamo. Non è quello di Salvini, che non è colui che parla con i presidenti delle fondazioni bancarie“, ha detto il giornalista eletto in Senato del M5s. Secondo Paragone, ...

Pace fiscale - Fico : “Si agisce all’interno di un filo rosso che è il contratto. Noi diversi dalla Lega” : “È giusto andare avanti esclusivamente nel contratto. Se non si va avanti nel contratto non si può andare avanti“. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a Napoli per un convegno organizzato dall’ Ospedale Evangelico Villa Betania. “Io penso che il Paese debba stare tranquillo – ha aggiunto Fico – perché è nelle interlocuzioni normali di maggioranze e Governi che ci sia una ...

Roberto Fico peggio di Gianfranco Fini - il ricatto al governo : 'Non si può far passare la Pace fiscale' : Secondo Roberto Fico non c'è motivo di litigare su pace fiscale e condono penale, come ormai fanno da ore grillini e leghisti dopo il caso della 'manina' sollevato da Luigi Di Maio . Secondo il ...

Pace fiscale - Centinaio (Lega) : “Manina? Governo non è famiglia Addams. Cdm? Se Salvini mi dirà di andare - ci sarò” : “Il Governo non è la famiglia Addams e di conseguenza manine non ne vedo, perché se no dovremmo capire chi è zio Fester, chi è Lurch, chi è Gomez…”. Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio a margine del Forum dell’Agricoltura di Coldiretti a Cernobbio. “Domani – ha detti ai cronisti – sembra di aver capito che ci sarà il Consiglio dei ministri, in cui penso ci ...

Pace fiscale - altro che tetto di 100mila euro : si può arrivare a 2 milioni e mezzo. Ecco perché : Il M5S aveva precisato di voler cambiare strada, di ambire a chiudere l'abitudine di certi governi precedenti di regalare condoni tombali ai grandi evasori. Per questo Di Maio aveva spiegato che il ...

Pace fiscale - come cambia il decreto sul condono : Dopo lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il decreto fiscale, contenente le norme sul condono, potrebbe cambiare nel Consiglio dei ministri che verrà convocato per sabato. La misura, ad oggi, tiene insieme due elementi opposti tra loro: da una parte il maxi-condono e dell'altra la lotta all'evasione. Quali sono i possibili compromessi che M5s e Lega potrebbero trovare.Continua a leggere

Pace fiscale - tre regole per evitare le “manine” nei decreti : La democrazia trionfa nella trasparenza mentre imputridisce nell’opacità. La sceneggiata di questi giorni su “manine” o “manone” che modificherebbero i provvedimenti nottetempo, all’insaputa dei politici si può prevenire facilmente, per il futuro, con alcuni semplici accorgimenti. 1. I provvedimenti vanno annunciati solo quando c’è un testo definitivo Anche su manovra e decreto fiscale, come prima sul decreto Genova e la lista sarebbe lunga, c’è ...

Pace fiscale - Salvini : “Sabato a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi” : Prima il messaggio su Facebook (“Dopo le nuvole torna sempre il sereno“), poi la frase chiara e tonda: “Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi”. Matteo Salvini apre dopo aver espresso l’intenzione di disertare il Consiglio dei ministri convocato per sabato da Giuseppe Conte e la parziale marcia indietro già fatta giovedì sera. Il vicepremier, impegnato nella campagna ...