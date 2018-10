Pace fiscale | Conte | “Tecnicamente un ravvedimento operoso” Salvini | “Faremo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 ottobre 2018) “L’articolo 9 è tecnicamente unoperoso per chi ha fatto una dichiarazione di recuperare un imponibile che non era stato dichiarato. Una dichiarazione integrativa“. Lo ha detto il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda sul Dl fisco. “Quello che poteva essere un passo indietro, poi è diventato un passo avanti, visto che ora faremo la rottamazione delle cartelle di Equitalia”. Lo ha detto il vicepremier Matteo, tornando sulla querelle della presunta manipolazione del testo del decreto. “Io, Di Maio esiamo uomini di parola”. L'articolo: “Tecnicamente unoperoso”.: “Faremo rottamazione cartelle Equitalia” proviene da Il Fatto Quotidiano.