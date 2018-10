Pace fiscale | come cambia il decreto | arriva lo stralcio delle cartelle Equitalia

Salvini e Di Maio trovano l'intesa sulla Pace fiscale : via dal decreto scudo penale e capitali all'estero : Accordo sul condono fra Lega e 5 stelle sul decreto fiscale dopo lo scontro degli ultimi giorni. È quanto filtra dal Consiglio dei ministri prima che il premier Giuseppe Conte e i...

C'è l'accordo sulla Pace fiscale. 'Nessuna intenzione di uscire dall'Euro' : Roma, 20 ott., askanews, - Stop alle cause di non punibilità sulla dichiarazione integrativa che conteneva anche il riciclaggio e l'autoriciclaggio e stop a qualsiasi scudo dall'estero. Il Consiglio ...

Condono - intesa fra Lega e 5 stelle. Salvini : Pace fiscale solo per chi ha fatto dichiarazione redditi : Accordo sul Condono fra Lega e 5 stelle dopo lo scontro degli ultimi giorni. È quanto filtra dal Consiglio dei ministri - da fonti di maggioranza del M5S - dopo tre ore di riunione tra il...

C'è l'accordo sulla Pace fiscale : "Cancellati condono e scudo" : Le tensioni nel governo per il condono sono palpabili. Da due giorni ormai i due vicepremier si fronteggiano a suon di battute e attacchi sempre più diretti. Ma è il giorno della resa dei conti.Per dirimere la questione, il premier Giuseppe Conte ha convocato il governo a Palazzo Chigi. E prima di un Consiglio dei ministri che è slittato di due ore, ha incontrato Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E - dopo due ore di prevertice e tre di Cdm vero e ...

Salvini e Di Maio - accordo sulla Pace fiscale : non ci sono condono e scudo : Il premier Conte e i suoi due vice, dopo giorni di tensione, trovano una nuova linea: a ore la ratifica nel consiglio dei Ministri

Di Maio : 'Togliamo il condono agli evasori - lasciamo la Pace fiscale e ripartiamo' : Roma, 20 ott., askanews, - 'Togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace sociale com'è scritta nel contratto'. Così il vicepremier Luigi di Maio, fuori da Palazzo Chigi, in un punto ...

Pace fiscale e condono : verso un accordo definitivo sul testo tra Salvini e Di Maio oggi in Cdm : 'oggi c'è un Consiglio dei ministri chiariremo la questione del condono e della Pace fiscale: daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia. Anche perché la smetta con la storia della ...

Di Maio : togliamo condono - lasciamo Pace fiscale e ripartiamo : Roma, askanews, - "Chiariremo la questione del condono e daremo a Salvini due copie così non si sbaglia. Andiamo in Cdm e togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. Mi fa ...

Pace fiscale e condono : verso un accordo definitivo sul testo tra Salvini e Di Maio oggi in Cdm : "oggi c'è un Consiglio dei ministri chiariremo la questione del condono e della Pace fiscale: daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia. Anche perché la smetta con la storia della panna montata ... non la buttiamo in caciara". Così Luigi Di Maio parlando coi cronisti davanti a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe chiarire definitivamente i ...