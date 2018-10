Pace fatta tra Salvini e Di Maio | escluso scudo per i capitali all' estero

Il Volo e Roberto Cenci - Pace fatta : Sembra che sia tornato il sereno tra il trio Il Volo e Roberto Cenci. Il regista più volte ha accusato i tre tenori di non essere stati riconoscenti con lui che ha contribuito al loro lancio in tv. Oggi il settimanale Chi rivela che Ignazio, Piero e Gianluca hanno fatto pace con Cenci. Dopo anni di silenzio interrotti solo da bombe mediatiche il regista Roberto Cenci, complice un evento che li ha riuniti, ha accettato le scuse dei tre ragazzi ...

Il Volo - Pace fatta con Roberto Cenci : i tre cantanti si scusano : Roberto Cenci depone l’ascia di guerra e fa pace con i tre ragazzi de Il Volo: la quiete dopo la tempesta I rapporti tesi tra i ragazzi de Il Volo e Roberto Cenci, spesso sfociate in dichiarazioni poco carine e gentili, sono ormai noti alle cronache. Il regista, come molti sanno, in passato ha più […] L'articolo Il Volo, pace fatta con Roberto Cenci: i tre cantanti si scusano proviene da Gossip e Tv.

FRANCESCA FIALDINI E TIBERIO TIMPERI - Pace FATTA/ Video - gaffe dell’inviata : attraversa la strada con il rosso : FRANCESCA FIALDINI e TIBERIO TIMPERI hanno definitivamente spazzato via le critiche. I due conduttori de La Vita in Diretta, hanno aperto la stagione "litigando"? Ora è arrivata la PACE!(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 19:45:00 GMT)

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi - Pace fatta/ Video - la coppia TV mette fine alle polemiche : ecco come : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno definitivamente spazzato via le critiche. I due conduttori de La Vita in Diretta, hanno aperto la stagione "litigando"? Ora è arrivata la pace!(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:09:00 GMT)

MotoGp – Finalmente Pace fatta? Valentino Rossi e quella simpatica FOTO con… Marquez in Thailandia : Valentino Rossi concede una FOTO al mini Marc Marquez thailandese: pace fatta tra il Dottore e il pilota della Honda Manca ormai poco per le qualifiche del Gp della Thailandia: Marquez dovrà clamorosamente passare dalla Q1 a causa di una caduta nelle Fp3 che gli ha impedito di stabilire il tempo necessario per accedere direttamente alla seconda fase delle qualifiche. In attesa dello spettacolo delle qualifiche, è una simpatica scena che ...

Sgarbi-Gelmini - Pace fatta : pace fatta tra Vittorio Sgarbi e Maria Stella Gelmini? Sembra proprio di sì. Dopo lo sfogo di ieri contro Fi del critico d'arte, andato su tutte le furie per il forfait di Silvio Berlusconi a Sutri, ...

Maurizio Battista - Pace fatta con Alessandra Moretti : il ‘Ti amo’ in diretta al Grande Fratello Vip : Un mese fa il comico Maurizio Battista comunicava a tutti i suoi fan con un video in diretta su Facebook che la sua storia con la compagna Alessandra Moretti, madre di sua Anna che ora ha 2 anni, era finita e che si sarebbero impegnati entrambi a dare tutto l’amore alla loro piccolina. Ma qualcosa è cambiato subito dopo. Video rimosso dal social network e silenzio sulla vicenda anche da parte di lei. Lunedì 24 settembre in diretta al ...

MotoGp – Pace fatta tra Lorenzo e Marquez? Una telefonata placa gli animi : “Marc mi ha chiamato” : Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno ‘fatto Pace’ dopo la caduta di ieri del maiorchino della Ducati e il duro sfogo contro il suo futuro compagno di squadra?” La caduta di ieri al Gp di Aragon, ha fatto infuriare Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di un brutto highside nella gara spagnola di ieri, alla prima curva del Motorland che lo ha mandato immediatamente al tappeto, causandogli una ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - Pace fatta? / Altro che Fabrizio Corona : la showgirl pensa ancora al pilota : Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno ancora insieme? Altro che ritorno di fiamma con Fabrizio Corona: la showgirl pensa ancora al pilota, ecco perché(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:12:00 GMT)

Belen Rodriguez festeggia il podio di Andrea Iannone su Instagram : Pace fatta? : Circolano diverse e insistenti voci che vorrebbero Belén Rodríguez e Andrea Iannone essersi lasciati ma, anche stavolta, sembrerebbe che la showgirl argentina fresca 34enne abbia smentito tutti. Sul suo profilo Instagram, lato Story, è infatti apparso un eloquente video proprio di Iannone, ripreso dalla tv mentre riceve il trofeo per essere salito sul podio nell’ultimo gran premio di MotoGP. Il giorno dopo l’ospitata di Fabrizio ...

Fabrizio Corona a Verissimo : "Pace fatta con Favoloso" : Ospitato nel salotto di Silvia Toffanin, Fabrizio Corona si è rivelato in una lunga intervista, in cui ha parlato dei suoi problemi giudiziari, del suo carattere decisamente fuori dagli schemi e, ...

“Pace fatta!”. Bobby Solo riabbraccia sua figlia Veronica Satti : “Il mio alter-ego” : È stata indiscussa protagonista in occasione della passata edizione del Grande Fratello 15. Veronica Satti è finita al centro delle polemiche per alcuni audio (presunti) scovati da Striscia La Notizia durante la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia: lei, infatti, avrebbe ammesso di far uso del cellulare durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà. Una notizia mai confermata e anzi prontamente ...

Barbara d’Urso commenta il video di Leone e invita Fedez e Chiara Ferragni a Pomeriggio 5! La Pace è ormai fatta. : Il video di Fedez e Chiara Ferragni che fanno vedere una puntata di Pomeriggio Cinque a loro figlio Leone ha fatto il giro del web ed è stato visto anche da Barbara d’Urso, che su Instagram ha deciso di rispondere ironicamente condividendo proprio le reazioni del piccolo. (clicca per vedere il video di Leone) “Amo la faccia di Leone, quanto è bello! – ha scritto Barbara d’Urso – Vi aspetto a Pomeriggio 5, Fedez e Chiara Ferragni“. La pace è ...