Osteoporosi | le fratture aumenteranno del 22% entro il 2030 con cost per 11 | 9 miliardi

meteoweb.eu

: Stop alle fratture! Se hai più di 50 anni, forse, non sai che potresti avere problemi di fragilità ossea. Oggi è la… - SBSitalian : Stop alle fratture! Se hai più di 50 anni, forse, non sai che potresti avere problemi di fragilità ossea. Oggi è la… - mariopaps : 20 ottobre, Giornata Mondiale Osteoporosi: il rischio di fratture è più alto nei pazienti diabetici. Ecco alcuni co… - Aemmedi : 20 ottobre, Giornata Mondiale Osteoporosi: il rischio di fratture è più alto nei pazienti diabetici. Ecco alcuni co… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Secondo la previsione contenuta in un report presentato a Roma, in Senato, in occasione della Giornata mondiale dell’che si celebra oggi, sabato 20 ottobre, leda fragilità ossea, circa 560 mila in Italia nel 2017, sono destinate ad aumentare del 22,6%il, coni per il Servizio Sanitario Nazionale che passeranno dai 9,4di euro dell’anno scorso a 11,9. Dopo i 50 anni una donna su 3 e un uomo su 5 sono destinati a subirea causa della fragilità ossea legata all’, si rileva nel report “Ossa spezzate, vite spezzate: un piano d’azione per superare l’emergenza delleda fragilità in Italia”, elaborato dalla Internationals Foundation (Iof) e sostenuto da Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie dell’osso (Firmo), Società italiana ...