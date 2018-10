Ore 10 30 | emergenza simulata alla stazione Frassino di Mantova

Tubercolosi - muOre dottOressa a Napoli : nessuna emergenza : Il caso di Tubercolosi che ha portato al decesso di una dottoressa dell'Ospedale San Paolo di Napoli "dimostra il fatto che...

Matera - vietata l’acqua potabile : l’emergenza dura 12 Ore/ Ultime notizie - una figuraccia evitabile? : Matera, vietata l’acqua potabile: l’emergenza dura 12 ore. Ultime notizie, una figuraccia evitabile? dura poche ora il divieto di bere acqua, ma il danno di immagine è fatto(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:57:00 GMT)

Matera - dieci Ore senza acqua potabile : emergenza rientrata : Batteri coliformi: due parole che, per una decina di ore, hanno mandato nel panico la città di Matera - capitale europea della cultura nel 2019 - con scuole chiuse, code alle autobotti e 'assalti' ai ...

Maltempo Sardegna - regione in ginocchio : in 12 Ore una “valanga d’acqua” eccezionale - deliberato lo stato di emergenza : Situazione di massima emergenza in Sardegna, colpita in queste ore da forte Maltempo che ha causato una vittima e un disperso. La pioggia caduta è stata notevole, con quantità superiori del doppio o del triplo rispetto a quella normalmente registrata negli anni in Sardegna. Il record spetta a Capoterra dove in 12 ore sono caduti 353 millimetri d’acqua, pari a oltre il triplo di quanto ci si può aspettare in tutto il mese di Ottobre tenendo ...

Maltempo Sardegna - regione in ginocchio : in 12 Ore il triplo della pioggia degli ultimi 20 anni - deliberato lo stato di emergenza : Situazione di massima emergenza in Sardegna, colpita in queste ore da forte Maltempo che ha causato una vittima e un disperso. La pioggia caduta è stata notevole, con quantità superiori del doppio o del triplo rispetto a quella normalmente registrata negli anni in Sardegna. Il record spetta a Capoterra dove in 12 ore sono caduti 353 millimetri d’acqua, pari a oltre il triplo di quanto ci si può aspettare tenendo conto delle statiche delle ...

La Soyuz ha compiuto un atterraggio di emergenza/ Ultime notizie : problema al motOre durante il secondo stadio : La Soyuz ha compiuto un atterraggio di emergenza. Ultime notizie: problema al motore durante il secondo stadio. Fortunatamente i membri dell'equipaggio stanno bene(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:52:00 GMT)

Guasto al motOre per la Soyuz : atterraggio di emergenza per due astronauti : Problemi al decollo del veicolo spaziale che avrebbe dovuto portare lo statunitense Nick Hague e il russo Alexeï Ovtchinine verso la Stazione spaziale internazionale

Animali a rischio estinzione : è emergenza primati per defOrestazione : Alcune iconiche come il gorilla di montagna o il lemure catta , altre ancora semi-conosciute per il pubblico e a volte anche per la scienza come l' aye aye o il galagone . Segue poi a stretto giro l'...

Serbia - malOre per un passeggero : atterraggio d’emergenza a Belgrado : Un Boeing 737-800 della compagnia Transavia Airlines in volo da Salonicco (Grecia) ad Amsterdam (Olanda) ha effettuato nel primo pomeriggio un atterraggio di emergenza all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado a causa di un malore accusato da un passeggero. Da quanto riferito dai media, l’atterraggio è avvenuto in condizioni di sicurezza e non vi è stata alcuna conseguenza per i 199 passeggeri a bordo e i sei membri ...

Casa : assessOre Padova - no a sgomberi per risolvere emergenza abitativa : Padova, set. (AdnKronos) - "Lo sfratto è un atto violento per chi lo esegue e per chi lo subisce. Accelerare l'esecuzione di sfratti e sgomberi senza offrire alle persone, e alle Istituzioni cui si affidano, degli strumenti per superare l'emergenza abitativa, rischia solo di aggravare una situazione

Casa : assessOre Veneto - nuove regole per risolvere emergenza abitative (2) : (AdnKronos) - “E’ una legge di giustizia e solidarietà per affrontare l’emergenza abitativa – afferma l‘assessore - vogliamo rendere più efficiente la gestione il patrimonio pubblico, abbassare i tassi di morosità e accorciare le liste di attesa. La riforma interviene infatti sui criteri di accesso

Casa : assessOre Veneto - nuove regole per risolvere emergenza abitative (3) : (AdnKronos) - "Le novità introdotte - dai contratti a termine, ai canoni commisurati alla capacità economica degli assegnatari, alle norme di responsabilizzazione degli inquilini nella buona conservazione dell’immobile – intendono valorizzare la vera funzione sociale del patrimonio pubblico e incent

Casa : assessOre Veneto - nuove regole per risolvere emergenza abitative : Venezia, 23 set. (AdnKronos) - Cambiano in Veneto le regole di assegnazione e gestione dei 36.890 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con l’insediamento dei nuovi presidenti e consigli di amministrazione delle sette Ater provinciali (i decreti di nomina sono stati firmati martedì scorso dal p

Laura Pausini - concerto Circo Massimo/ Diretta e scaletta : canta 'Un'emergenza d'amOre' e "ammicca" a un fan : Laura Pausini, concerto al Circo Massimo in onda su canale 5 oggi, sabato 22 settembre: Diretta e scaletta dello show storico dell'artista romagnola. (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:56:00 GMT)