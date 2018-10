Ora legale | si spostano le lancette in Italia forse per l' ultima volta

E' arrivato il momento di cambiare l'Ora legale (e forse sarà abolita l'ora solare) : Ci siamo: la notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018 bisognerà spostare le lancette indietro di un'ora, ma potrebbe...

Quando il cambio Ora solare 2018 da quella legale : orologi indietro o avanti? : Quando sarà effettivo il cambio ora solare 2018? Quando cioè non sarà più in vigore l'ora legale in uso dallo scorso marzo? La risposta è semplicissima ma non chiara a tutti: ad ogni transizione, in effetti, si rischia di fare confusione e semmai di spostare in modo sbagliato le lancette dell'orologio. Iniziamo subito col delimitare temporalmente il passaggio: bisognerà attendere la notte tra il 27 e il 28 ottobre per il cambio ora solare ...

Passaggio da Ora legale a ora solare - quello di fine ottobre potrebbe essere l’ultimo : Nella notte tra il 27 e il 28 ottobre bisognerà spostare le lancette dell'orologio di 60 minuti avanti per permettere il Passaggio dall'ora legale a quella solare. potrebbe però essere l'ultima volta, visto che l'Unione europea ha intenzione di abolire, già dal prossimo anno, il cambio obbligatorio dell'ora.Continua a leggere

Svolta in Canada - fumare la marijuana Ora è legale : Il primo ad accendersi uno spinello acquistato liberamente, alla mezzanotte in punto di martedì, è stato un abitante di Terranova, la provincia più ad est del Canada. Poi, via via, hanno aperto i negozi in tutte e 13 le province del Paese diventato il secondo al mondo a legalizzare la marijuana per uso ricreativo, dopo l’Uruguay....

Istat : economia sommersa e illegale vale 210 miliardi l'anno - irregolari 15 - 6% dei lavOratori : L'economia non osservata, ossia la somma dell'economia sommersa e delle attività illegali, vale 210 miliardi di euro, pari al 12,4% del Pil. Lo indica l'Istat, sottolineando che questa stima riferita al 2016 conferma la tendenza alla discesa dell'...

Apple Watch Series 4 : l’Ora legale manda il dispositivo in bootloop : In Australia, il passaggio dall’ora solare all’ora legale (lancette avanti di un’ora) sta causando non pochi problemi ai possessori del nuovo smartWatch di casa Apple. Apple Watch Series 4 sembra, infatti, essere affetto da un leggi di più...

Cambio orario 2018 : da Ora legale a ora solare a fine mese : Fra qualche settimana sarà tempo di cambiare l'ora: come di consueto, l'ultimo week end di Ottobre segna infatti il passaggio da ora legale ad ora solare. Il Cambio orario si verificherà la notte...

Ultimo mese di Ora legale : il 28 ottobre si spostano le lancette : Alle 3 di notte di domenica 28 ottobre sarà necessario spostare le lancette indietro di un'ora. Almeno nel primo periodo...

Cambio orario 2018 : a Ottobre si passa da Ora legale a ora solare. Data e info. : Con l’arrivo di Ottobre arriva anche il mese del consueto Cambio d’orario, che porrà fine all’ora legale e darà il via all’ora solare. --Il Cambio orario avverrà come sempre di notte, esattamente fra 27 e 28 Ottobre: le ore 3.00 del 28 Ottobre diverranno le ore 2.00, ovvero dovremo spostare le lancette degli orologi un’ora indietro. In tal modo potremo riposare un’ora in più. L’effetto più evidente del Cambio orario sarà però quello sulla luce ...

Tesla ancOra nella bufera : SEC annuncia azione legale contro Musk : Dopo Borsa USA da brivido per Tesla . Le azioni del produttore di auto elettriche di alta gamma hanno perso oltre l'11% del proprio valore nel trading after hours di Wall Street dopo che la Securities ...

Cannabis legale. In Arizona il primo ristOrante per la terapeutica : "È un luogo in cui l'arte incontra la scienza. Oltre a comprendere la varietà di sapori che diversi ceppi di Cannabis possono aggiungere a qualsiasi piatto, stiamo anche calcolando attentamente le ...

Cda Rai pronto alle nomine. Ma è ancOra battaglia legale su Foa : Non è ancora arrivato il tormentato via libera della Vigilanza, e già su Marcello Foa si abbatte un fuoco di fila. Lettere, critiche, ricorsi. Un piccolo antipasto per capire l'accoglienza che verrà riservata al neo presidente Rai se verrà confermato. I giochi sembrano fatti, mercoledì alle 19.30 si (ri)voterà a San Macuto e tranne impensabili colpi di scena arriverà il parere favorevole dei due ...