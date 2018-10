Operazione Polizia Mantova su sale slot

Operazione 'Scuole Sicure' : la polizia incontra i dirigenti scolastici : Nel corso della conferenza di servizi, il Questore Auriemma nel ringraziare le componenti del mondo della scuola per l'ampia collaborazione fornita nella fase già avviata dell'Operazione "Scuole ...

Spaccio droga - Operazione Polizia : sette arresti : operazione antidroga della Polizia di Stato di Cosenza per l'esecuzione di otto misure cautelari emesse dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di altrettante persone. Le ...

Operazione antidroga in Corso Garibaldi . La Polizia assicura alla giustizia un cittadino tunisino 39enne : UMWEB, Perugia. Pur di sfuggire all'arresto aveva inghiottito un involucro contente sostanza stupefacente ma non ciò non è bastato per impedire che gli Agenti della Squadra Mobile lo assicurassero ...

Roma : Via Candoni - Operazione della Polizia Locale presso il campo nomadi : Roma – E’ di questa mattina l’intervento della Polizia Locale, gruppo Marconi, presso il campo nomadi di Via Candoni. I caschi bianchi, in collaborazione con personale del commissariato San Paolo, hanno eseguito controlli in tutta l’area. Una decina di baracche in legno e ferro sono state liberate e successivamente rimosse. Su altre 15 roulotte abusive sono in corso indagini riguardo la loro provenienza. All’ interno dei moduli ...

Droga : Zaia - grazie a Polizia per Operazione Padova - ben spesi fondi in più : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “La giornata oggi è cominciata bene: 100 chili di Droga spazzati via, 200 mila euro di proventi illeciti tolti ai delinquenti, 9 seminatori di morte arrestati. A nome di tutta la gente per bene, grazie agli inquirenti, alla Mobile di Padova e ai colleghi di Torino, Mila

Modica - Operazione antidroga della Polizia : due arresti e 5 denunce : Due arresti e cinque persone denunciate: questo il risultato di una operazione antidroga condotta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Modica con la collaborazione del reparto prevenzione ...

Danimarca - maxi-Operazione Polizia : chiusa isola Copenaghen/ Ultime notizie - porti riaperti : auto in fuga : Danimarca, maxi operazione di polizia in corso, Ultime notizie. Copenaghen è stata isolata dopo la chiusura di due importanti viadotti: cercasi criminale su una Volvo(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 21:35:00 GMT)

Operazione "Bengala" : sgominata banda dedita al traffico di esseri umani. Il blitz della Polizia : Sono sette le ordinanze di custodia cautelare, a carico di altrettanti cittadini del Bangladesh, eseguite dalla Polizia di Ventimiglia nell'ambito dell'Operazione denominata "Bengala" e che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale accusata di associazione a delinquere e favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Secondo quanto emerso dall'indagine, durata oltre un anno, tra gli ...

Rapina Lanciano - arrestati tre rapinatori : il video dell'Operazione di polizia : LaPresse, E' caccia al capo della banda di Rapinatori - forse un italiano - responsabili del brutale colpo in una villa di Lanciano durante il quale i coniugi Martelli sono stati picchiati a sangue e ...

Alto impatto - Operazione di polizia nel 'Bronx' di San Giovanni contro le 'stese' : trovata auto blindata : È in corso una vasta operazione 'Alto impatto' della polizia di Stato nel quartiere San Giovanni a Teduccio, con l'impiego di numerose pattuglie del Commissariato di zona, dell'Ufficio Prevenzione ...

