OnePlus anticipa la presentazione del ' 6T' Ma la colpa | in realtà | è tutta di Apple

Apple fa anticipare il lancio di OnePlus 6T : Potremmo ironizzarci sopra a lungo, ma fatto sta che nessuna azienda al mondo vorrebbe mai sfidare Apple in un testa a testa del genere, e OnePlus non fa certo eccezione. Ecco perché, dopo attenta ...

Primi dettagli su OnePlus 6T : data di uscita anticipata e prezzo (poco più alto) : Credete sia presto per parlare di OnePlus 6T? Francamente anche noi, ma non possiamo esimerci dal parlarvene visti i rumors che lo stanno investendo in questo periodo. Lo scorso anno il precedente OnePlus 5T fu presentato a cavallo del mese di novembre, cosa che è bene tenere a mente. Cosa ne direste se il prossimo top di gamma del produttore cinese venisse presentato con un leggero anticipo, magari già ad ottobre? Potrà sembrarvi strano, ...