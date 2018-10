Omicidio Khashoggi | l’Arabia Saudita ammette | “Il giornalista è stato ucciso nel nostro

Nyt : "Per l'Omicidio di Khashoggi Riad vuole incolpare uno 007 vicino a Mohammed bin Salman" : Secondo il New York Times, le autorità saudite stanno pensando di dare la colpa a un alto funzionario dell'intelligence, il generale Ahmed al-Assiri, consigliere del principe ereditario Mohammed bin Salman (Mbs), per l'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi. Lo fanno sapere tre fonti di Riad.In questo modo, si fornirebbe una spiegazione plausibile dell'accaduto, allontanando la responsabilità dallo stesso Mbs che secondo gli ...

Omicidio Khashoggi - 5 sospettati vicini al principe bin Salman : Sono almeno cinque le persone sospettate dalle autorità turche di essere coinvolte nella sparizione del giornalista saudita Jamal Khashoggi, quattro di loro sono collegate al principe ereditario ...

Ministri G7 : turbati Omicidio Khashoggi : 1.52 I Ministri degli Esteri del G7 in una dichiarazione congiunta si dicono "turbati" per la vicenda del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. "Coloro che sono responsabili della sua scomparsa dovranno renderne conto", affermano i Ministri che si appellano anche alla collaborazione tra le autorità turche e saudite.

Omicidio Khashoggi - Trump difende Riad : 0.50 Il presidente Trump difende l'Arabia Saudita rispetto alle accuse di aver ordinato l'uccisione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, scomparso dallo scorso 2 ottobre. L'ultima volta era stato visto entrare nel consolato saudita di Istanbul, in Turchia. In un'intervista all'Ap, Trump paragona il caso di Khashoggi quello di Brett Kavanaugh, il giudice della Corte Suprema accusato di aver molestato almeno tre donne. "Penso che si debba ...

"Khashoggi ucciso da funzionari corrotti" : Riad-Usa 'proteggono' MBS/ Turchia "prove Omicidio in consolato" : Scomparsa Khashoggi, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media Turchia: "prove certe omicidio in consolato", le ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?

KHASHOGGI - TURCHIA : "TROVATE PROVE Omicidio IN CONSOLATO/ Ultime notizie - MBS : "Usa sempre alleati" : Scomparsa KHASHOGGI, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media TURCHIA: "PROVE certe OMICIDIO in CONSOLATO", le Ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?

'Omicidio Khashoggi - prove in consolato' : ANSA-AP, - ANKARA, 16 OTT - La polizia ha trovato nel consolato saudita a Istanbul le prove che il giornalista Jamal Khashoggi è stato ucciso lì. Lo ha detto all'Ap un funzionario turco. Un ...

Jamal Khashoggi - l’Arabia Saudita pronta a confermare l’Omicidio «per errore» : Un interrogatorio finito male. È questa la versione che l’Arabia Saudita si starebbe preparando a confermare riguardo la scomparsa del giornalista e analista politico Saudita Jamal Khashoggi. Lo riferisce la Cnn, citando fonti private. La vicenda ha avuto inizio il 2 ottobre scorso quando Khashoggi, firma del Washington Post dove scriveva da quando si era trasferito nella città americana, nel 2017, dopo avere lasciato l’Arabia ...

Omicidio Khashoggi - Rubio : 'Trump reagisca o lo farà il Congresso' : Cresce la pressione di Capitol Hill su Donald Trump nella vicenda di Jamak Khashoggi, il giornalista dissidente saudita scomparso il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul. Il senatore ...

Cosa pensa Trump del presunto Omicidio del giornalista Jamal Khashoggi : Che è «terribile e ripugnante» e che sta pensando a una «severa punizione» nei caso in cui il coinvolgimento dell’Arabia Saudita fosse confermato The post Cosa pensa Trump del presunto omicidio del giornalista Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.

Omicidio Khashoggi - Trump promette una punizione severa se la responsabilità è dell'Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente Saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cbs."C'è molto in gioco - ha continuato Trump - e forse in particolare perché quest'uomo era un reporter". "Sarete sorpresi di sentirmi dire questo", ha aggiunto il presidente Usa, noto per i suoi ...

La Turchia ha l’audio dell’Omicidio di Jamal Khashoggi - dice il giornale filogovernativo Sabah : Sarebbe stato registrato dall'Apple Watch che indossava il giornalista saudita al momento della sua sparizione The post La Turchia ha l’audio dell’omicidio di Jamal Khashoggi, dice il giornale filogovernativo Sabah appeared first on Il Post.

KHASHOGGI "TURCHIA HA VIDEO CHE PROVANO Omicidio"/ Ultime notizie - nervi tesi tra Ankara e monarchia saudita : Jamal KHASHOGGI, prove audio e VIDEO del suo omicidio. Ultime notizie, in Turchia sono sicuri: il giornalista è stato ucciso dai sauditi subito dopo l'ingresso nel consolato