Ok del Consiglio dei Ministri al dl Fisco No a scudo penale e a cause di non punibilità

Dl fisco - trovato l'accordo M5s-Lega al Consiglio dei ministri | Previsto lo stralcio dello 'scudo penale' : Sabato decisivo per il governo. Dopo la crisi all'interno della maggioranza per la "manina" nel decreto fiscale, Conte ha convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri : presenti entrambi i ...

Decreto fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

Matteo Salvini - a poche ore dal Consiglio dei ministri detta le condizioni : 'Ora voglio una copia del decreto' : A poche ore dal Consiglio dei ministri straordinario preteso da Luigi Di Maio, Matteo Salvini mette in chiaro le condizioni per approvare una volta per tutte il decreto fiscale: 'Conte ha la mia stima ...

Sicurezza. il Movimento +39 chiede al sindaco Riccardo Rossi di indire una seduta straordinaria del Consiglio Comunale : Gli ultimi fatti di cronaca della città di Brindisi che hanno visto come protagonisti migranti richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno per scopi umanitari e con molta probabilità anche irregolari, che sono ...

Di Maio al Consiglio dei Ministri : salta l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Unimol : Rinviata l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi del Molise in programma per domani, sabato 20 ottobre. Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , non potrà essere a Campobasso ...

Fifa - l’uruguaiano Valdez verrà rimosso dalla carica di membro del Consiglio : A mettere in discussione Valdez, che si è dimesso dalla AUF il 31 luglio, è l’essere coinvolto in uno scandalo di presunta corruzione ed estorsione L’uruguaiano Wilmar Valdez, ex presidente della Federazione calcistica dell’Uruguay (AUF), verrà rimosso dalla carica di membro del Consiglio della Fifa, secondo quanto riporta la Dpa da fonti del Conmebol. Ci sarà un congresso straordinario dell’organizzazione ...

Salvini : “Nessuna riunione del Consiglio dei ministri - il decreto fiscale non cambia” : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l’accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue responsabilità». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini arrivando alla fiera «Hotel 2018» a Bolzano. Salvini ha ribadito più volte che domani non ci sarà nessuna r...

Concorso dirigenti scolastici : ordinanze del Consiglio di Stato in zona Cesarini : Sul Concorso per dirigenti scolastici ieri è stata scritta un’altra pagina al CDS. I ricorsi che erano stati accolti dal TAR sono stati appellati dal Miur. Come da normale prassi, in seguito all’accoglimento da parte dei giudici di Palazzo Spada, le ordinanze venivano caricate sul portale della giustizia amministrativa. In esse comparivano i dispositivi mediante i quali venivano accolti in parte gli appelli con la predisposizione ...

La riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit non ha portato a niente : L’attesa riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit ha portato a un altro nulla di fatto. I capi di Stato e di governo europei non hanno trovato un compromesso sulle questioni che ancora bloccano un accordo definitivo, e The post La riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit non ha portato a niente appeared first on Il Post.

Lega Serie A - arriva la decisione della Corte D’Appello : Lotito eleggibile per il Consiglio Federale : E’ stato accertato come persistano i requisiti per l’eleggibilità del presidente della Lazio al Consiglio Federale della Lega di Serie A La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, su istanza del Procuratore Federale, accerta e dichiara, per tutte le argomentazioni esposte in motivazione, che sussistono i requisiti di eleggibilità di Claudio Lotito quale Consigliere Federale per la Lega Nazionale Professionisti Serie A. ...

Lavori del Consiglio comunale / 3. Installare un sistema di videosorveglianza a Porto Fuori : ... di uscita e nel centro del paese; Valutato che la richiesta dei cittadini di Porto Fuori sia del tutto legittima e fondata stante anche i recenti episodi riportati dalla cronaca locale che hanno ...

Epcc - la rivoluzione del voto ponderato : nessuno fra il pubblico ricorda il nome del presidente del Consiglio Giuseppe Conte : E se il nostro voto valesse di più o di meno sulla base di quanto sappiamo dei temi su cui siamo chiamati a esprimerci? “Un voto di Enrico Mentana dovrebbe valere dieci volte il mio”, spiega Alessandro Cattelan nell’ammettere che il suo diritto di voto sarebbe il primo a venire colpito dalla rivoluzione del voto ponderato, la provocazione lanciata ieri durante il monologo di apertura del quarto appuntamento con Epcc a teatro, ogni martedì su Sky ...