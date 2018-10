Oggi è la Notte della Luna | tutto il mondo ad ammirarla

Maltempo in Sicilia - disastrosa alluvione in Provincia di Catania : 200mm di pi Oggi a nella notte - paesi e campagne invasi da acqua e fango [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo in Sardegna : notte di piOggia e allagamenti - mattinata con banchi di nebbia : Nuova notte di Maltempo in Sardegna, in particolare nell’area meridionale, dove i residenti hanno temuto gli effetti della pioggia: per fortuna non si segnalano particolari criticità questa mattina, a parte qualche allagamento e qualche banco di nebbia. Qualche allagamento si è registrato nella zona di Quartu, tanta pioggia anche a Cagliari e su altri centri dell’hinterland, ma non si registrano ulteriori disagi. Lungo la SS131 sono ...