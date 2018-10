Nuovo Codice della crisi d' impresa | via la parola fallimento

Il Nuovo Codice di Rocco Casalino per i talk show : Il governo ha promesso di cambiare entro novembre il codice degli appalti, ma prima di questo dalle parti della maggioranza si va più rapidamente verso una revisione del "codice Rocco". Ovvero l'...

Fallimento - arriva il Nuovo Codice sulla crisi d’impresa : ecco il testo : Oltre alla manovra 2019, un’altra tappa attende il Governo Conte: entro metà novembre dovrà preparare la nuova riforma fallimentare, con un decreto che darà attuazione alla Legge sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza. Lo schema di decreto legislativo, attualmente al vaglio del Governo, presenta modifiche rispetto a quanto precedentemente approvato. crisi e insolvenza, innanzitutto, non sono la stessa cosa, essendo la prima una situazione di ...

eBay lancia un Nuovo Codice sconto del 10% con spesa minima di 20 euro : eBay sta per lanciare un nuovo codice sconto del 10%, da utilizzare un'unica volta sugli acquisti da almeno 20 euro, con sconto massimo di 100 euro. Sarà valido dalle ore 8:00 del 7 settembre. L'articolo eBay lancia un nuovo codice sconto del 10% con spesa minima di 20 euro proviene da TuttoAndroid.

Facebook : in test un Nuovo layout in ambiente 'Gruppi' - e l'aggiunta dei contatti via codice QR : Facebook , impostosi come re dei social network grazie alla capacità di creare connessioni, sia testuali che multimediali, con persone sparse in tutto il mondo, ha sempre attenzionato a dovere i suoi gruppi, piccole community online di persone unite in base ad interessi comuni: proprio i gruppi di Facebook, in questi giorni, stanno sperimentando nuove ...

Disturbi alimentari - "Codice lilla" al Pronto soccorso / Il Ministero della Salute lancia il Nuovo colore : Disturbi alimentari, "Codice lilla" al Pronto soccorso: Il Ministero della Salute si riunisce in un tavolo di lavoro e indica il percorso da seguire all'interno degli ospedali.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 11:18:00 GMT)

Il Nuovo Codice civile cinese verso la fine delle limitazioni delle nascite : Molti demografi mostrano come esempio il Giappone che da decenni presenta un'economia stagnante e che ha una delle popolazioni più vecchie al mondo. Il Nuovo codice civile, allo studio oggi, dovrebbe ...

Ginnasti - Campionati Nazionali USA : Simone Biles iperuranica - sfonda il muro dei 60 punti : prima volta del Nuovo codice! Show assoluto nel day 1 - demolita Hurd : Simone Biles non si smentisce mai e si supera ancora una volta, ribadendo letteralmente di essere la migliore ginnasta in circolazione. La Reginetta della Polvere di Magnesio ha dominato il day 1 dei Campionati Nazionali Statunitensi imponendosi con un vertiginoso 60.100: dopo due anni e mezzo di vita del nuovo codice, finalmente una ragazza riesce a sfondare il fantomatico muro dei 60 punti e non poteva che essere il fenomeno di Colombus a ...