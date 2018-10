Nord deluso dalla Lega Non parla alle imprese

ilgiornale

: RT @GianCrown: La Baviera è la Regione della Germania più vicina nel modo di vivere e di essere con il Nord Italia. E anche questa volta no… - eucromia : RT @GianCrown: La Baviera è la Regione della Germania più vicina nel modo di vivere e di essere con il Nord Italia. E anche questa volta no… - adealdis : RT @GianCrown: La Baviera è la Regione della Germania più vicina nel modo di vivere e di essere con il Nord Italia. E anche questa volta no… - riccard77650870 : RT @GianCrown: La Baviera è la Regione della Germania più vicina nel modo di vivere e di essere con il Nord Italia. E anche questa volta no… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) "Non abbiamo davanti mesi facili. Forse neanche anni", dice Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia. Che già tre mesi fa, fra i primi, aveva lanciato sul Giornale l'allarme delledelper le scelte economiche del governo.Carlo Bonomi, presidente Assolombarda ha bocciato in toto la manovra: imprenditori all'opposizione?"Vedo molta confusione dettata da inesperienza. E Assolombarda ha portato alla luce il malessere degli industriali e la disattenzione verso il mondo dell'impresa: un settore trainante per il paese e soprattutto per il benessere dei cittadini non può non essere ascoltato. Non siamo all'opposizione, ma il governo avrebbe il dovere di confrontarsi".Ad agitarsi siete più voi del. Gli imprenditori sono divisi?"No anzi, la Confindustria è più compatta che mai. Ora intorno al nostro presidente Vincenzo Boccia c'è tutta l'associazione, perché si ...