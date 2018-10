Noi | venditori porta a porta col metodo Checco Zalone

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Un po' come l'ultimo giapponese che nella giungla continuava a combattere, perché nessuno lo aveva avvertito che la guerra era finita. Ma anche un po' come il, piazzista dell'aspirapolvere "Fata Gaia", nel film Sole a catinelle.Il venditorenell'era dell'e-commerce e degli acquisti a colpi di clic, è un "mostro" a due facce: la prima è quella di un "dinosauro" semi-estinto dal meteorite web che ha distrutto il suo pianeta un tempo florido e vitale; la seconda è quella, appunto, con la faccia simpaticamente di bronzo del personaggio diche non si rassegna alla fine del suo mondo e, nonostante tutto, rimane ottimista nel futuro.I segreti del mestiere? Passione, intraprendenza senso dell'umorismo, sorriso sulle labbra, bella presenza; ma anche tanta passione, competenza ed educazione.La pensano così - più o meno - i nove finalisti che ieri si sono contesi ...