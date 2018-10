Nick Clegg alla corte di Zuckerberg L’ho visto da vicino e mi ha colpito la sua faccia

Facebook ha assunto Nick Clegg - l'ex vice primo ministro britannico : L'assunzione di Clegg " che alle elezioni del 2010 portò i Liberaldemocratici a un ottimo risultato elettorale e al governo, prima che arrivasse una grande crisi politica interna " arriva mentre ...

Facebook - l’ex vicepremier britannico Nick Clegg è stato nominato nuovo direttore della comunicazione : L’ex vicepremier britannico Nick Clegg è il nuovo direttore degli affari globali e della comunicazione di Facebook. Una nomina che ha colto tutti di sorpresa e che arriva in un momento difficile per il social network di Mark Zuckerberg, che si trova ad affrontare un crescente numero di problemi sulla protezione dei dati, oltre alla minaccia di maggiori regole da parte dei governi. Classe 1967, Clegg non è stato solo ex vice primo ministro ...

Facebook ha assunto Nick Clegg - l’ex vice primo ministro britannico : Facebook ha assunto Nick Clegg, l’ex capo del Partito Liberaldemocratico britannico e vice primo ministro del Regno Unito tra il 2010 e il 2015, come responsabile dei sui affari globali e capo della comunicazione. Il Financial Times, che per primo The post Facebook ha assunto Nick Clegg, l’ex vice primo ministro britannico appeared first on Il Post.

