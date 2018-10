ilfattoquotidiano

: Neymar lascia la - Corriere : Neymar lascia la - Cascavel47 : Neymar e la fidanzata Bruna si sono lasciati. Colpa della politica? Lei smentisce - erregi69 : Neymar e la fidanzata Bruna si sono lasciati. Colpa della politica? Lei smentisce -

(Di sabato 20 ottobre 2018)è tornato single. A dare la notizia è stata la sua (ormai ex)l’attriceMarquezine: “Ci siamoed è stata una decisione prevalentemente sua. E non è stato un trauma. Tra me e lui esiste ancora rispetto e sicuramente rimarrà tra di noi l’affetto e la condivisione di tanti bei momenti vissuti insieme”, ha detto durante una serata di gala a San Paolo in cui ha ufficializzato la rottura. Tutta, secondo alcuni, delle elezioni in Brasile, paese natale di entrambi. Questo perchée la sua famiglia hanno sempre manifestato simpatia per il candidato di estrema destra Jair Bolsonar, dato per favorito nel ballottaggio del 28 ottobre prossimo, mentreè schierata per il movimento opposto e sarebbe stato proprio un like messo dal calciatore al post di un simpatizzante di Bolsonaro a portare la coppia alla rottura definitiva. Secondo i rumors ...