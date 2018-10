Nella libreria social è Stephen King il re della classifica

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018)è in assoluto lo scrittore più amato dai lettori di Facebook: lo scrittore americano, soprannominato "il re dei romanzi dell'orrore", autore di romanzi come Shining e Misery, guida in assoluto ladegli autori più venduti su Facebook.Da pochissimo gli iscritti alnetwork che solo in Italia ha 31 milioni di utenti si sono accorti di poter usufruirepiù anarchica del web.Si tratta di "MarketPlace", un mercato dove si vende di tutto non a cielo aperto ma a schermo aperto. Un autentico paradiso per lettori e anche bibliofili: ci si imbatte in ogni tipo, anche impensabile, di volumi e di proposte. "MarketPlace" è la nuova estensione di Facebook che sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Si vende di tutto: dalle automobili alle case, dall'abbigliamento ai trattori, dalle stufe a legna alle motociclette. Un mercato 2.0 dove anche la sezione ...