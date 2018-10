Nel Regno Unito | il glamping si fa in una ' tenda' a forma di ufo

Call of Duty : Black Ops 4 : le vendite fisiche Nel Regno Unito scendono del 59% rispetto a Black Ops 3 : Sebbene abbia stabilito un record per le vendite digitali nel suo giorno di lancio, le vendite fisiche del fine settimana per Call of Duty: Black Ops 4 sono diminuite di quasi il 50%. Questo confrontando i dati con Call of Duty: WW2. Inoltre, le vendite fisiche sono diminuite del 59% rispetto a Call of Duty: Black Ops 3.Come riporta Gamingbolt, in termini di lanci fisici, il sequel di Treyarch è ancora la seconda più grande uscita dell'anno. Il ...

La tempesta Callum si indebolisce : forti venti e piogge torrenziali Nel Regno Unito - 2 morti e danni : La tempesta “Callum” si sta indebolendo col passare delle ore: venti forti e piogge torrenziali hanno provocato la morte di 2 persone, e numerosi danni in gran parte del Regno Unito. Le autorità hanno reso noto che un uomo è morto nella giornata di ieri a causa di una frana in Galles, mentre un altro è stato trascinato via dall’acqua a Brighton, in Inghilterra. Nelle fasi critiche, tra venerdì e sabato, si sono registrate ...

Forza Horizon 4 è il gioco della serie venduto più velocemente Nel Regno Unito : Questa mattina vi abbiamo riportato gli ultimi dati relativi alle classifiche software del Regno Unito. Abbiamo visto come FIFA 19 si sia piazzato subito al primo posto e abbiamo appreso qualche interessante dettaglio sul calo delle vendite fisiche di Assassin's Creed Odyssey, se confrontate con Origins.Ora, come segnala GamesIndustry.biz, dai dati in UK emergono altre interessanti informazioni che riguardano l'apprezzato Forza Horizon 4. Il ...

Assassin's Creed Odyssey in calo e Forza Horizon 4 in crescita ma Nel Regno Unito domina sempre FIFA 19 : Con il mercato digitale in costante crescita, soprattutto in un area come il Regno Unito, valutare i dati della classifica di vendite che si basano esclusivamente sul retail è a dir poco riduttivo. Ciò che è certo è il fatto che FIFA 19 rimane in vetta nonostante il debutto di pezzi da novanta come Assassin's Creed Odyssey e Forza Horizon 4.Ma come valutare il debutto del nuovo Assassin's Creed che si posiziona al secondo posto della classifica? ...

Amazon aumenta il salario minimo dei dipendenti negli Usa e Nel Regno Unito. Sanders : “Bezos ha fatto la cosa giusta” : Novità in vista per l’azienda di e-commerce Amazon. Il colosso del web ha annunciato che a partire dal 1° novembre alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l’ora, il doppio della paga minima federale, fissata a quota 7,25 dollari. L’incremento, rispetto agli attuali 11 dollari l’ora, toccherà oltre 250 mila lavoratori, compresi quelli part time, quelli a tempo determinato e altri 100mila lavoratori ...

Xiaomi potrebbe aprire dei Mi Store Nel Regno Unito : Samsung vorrebbe ampliare le vendite dei propri dispositivi in Cina e per farlo avrebbe intenzione di collaborare con Wintech. Wintech è una società

ECG di Apple Watch Series 4 tra anni Nel Regno Unito : e in Italia? : Durante l’ultimo keynote Apple tenutosi il 12 settembre a Cupertino, l’azienda della mela ha presentato l’ultima versione del suo smartWatch, Apple Watch Series 4. Una delle funzioni più interessanti e più utili che i dirigenti Apple hanno presentato sul palco dello Steve Jobs Theatre è la possibilità, tramite l’orologio di effettuare un elettrocardiogramma alla persona che lo indossa. Tutto ciò è possibile tramite dei sensori per il battito ...

Arabia Saudita-Pakistan : premier Khan in visita Nel Regno per trovare sostegno a crisi finanziaria : Ex star del criket, Khan ha iniziato l'incarico di primo ministro lo scorso 18 agosto, mentre il paese sta affrontando varie sfide tra cui un'economia in crisi, una crescita dell'estremismo islamico, ...

Novartis : altolà Nel Regno Unito a trattamento da 282'000 sterline : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mercato immobiliare - prezzi case meno cari Nel Regno Unito : Teleborsa, - Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, nel mese in esame i prezzi delle case hanno ...

Prezzi di fabbrica in aumento Nel Regno Unito : Teleborsa, - Accelerano i Prezzi alla produzione nel mese di luglio. Secondo l' Ufficio Nazionale di Statistica, ONS, , l'indice dei Prezzi alla produzione, output, è salito del 2,9% annuo rispetto al ...

Brexit - Coldiretti : per la prima volta prosecco in calo Nel Regno Unito : Per la prima volta nel 2018 si registra una inversione di tendenza con il calo del 7% nelle bottiglie esportate delle prestigiose bollicine italiane in Gran Bretagna, dopo oltre un decennio di interrotta crescita del prosecco. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, relativa al primo semestre dell’anno sugli effetti della Brexit sul vino italiano più esportato al mondo in occasione dell’annuncio del presidente del Consiglio europeo ...