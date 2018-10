NBA | super Gallinari | 26 punti in tre quarti per il successo contro Oklahoma City

Supergirl 4 ottiene ottimi ascolti e lancia Lex Luthor : Michael RoseNBAum si unirà alla serie? : Tra il maxi crossover di dicembre e l'ultima notizia che riguarda Supergirl 4 sembra proprio che i fan delle serie DC/The CW quest'anno abbiano proprio il loro bel da fare. Mentre Mediaset tarda ancora nella messa in onda, almeno per quel che riguarda gli episodi in chiaro, Negli Usa le serie sono ripartite alla grande e Supergirl 4, in particolare, nella nuova location della domenica sera ha portato a casa ottimi risultati. Le cose ...

NBA : Boston - buona la prima! Ai Sixers non basta un super Ben Simmons : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 105-87 Finisce con una tripla dall'angolo " la prima in maglia Celtics " e la standing ovation del pubblico di Boston la partita di Gordon Hayward, l'osservato ...

Mercato NBA - super rinnovo per Turner con i Pacers : Myles Turner ha firmato un rinnovo contrattuale per le prossime quattro stagioni con gli Indiana Pacers NBA, Myles Turner ha rinnovato il proprio sodalizio con gli Indiana Pacers. Un’offerta super quella della franchigia dell’Indiana, che il centrone non ha potuto certo rifiutare. Turner ha infatti firmato un contratto per i prossimi 4 anni alla modica cifra di 20 milioni di dollari annui, per un totale di 80 milioni di ...

Curry superstar nella notte NBA - ma non Steph : a rubare la scena è il balletto della figlia Riley [VIDEO] : La figlia di Steph Curry ruba la scena anche al papà: il balletto di Riley, inquadrato dalle telecamere durante Warriors-Lakers, diventa virale Grande spettacolo nell’ultima notte di preseason NBA: sul parquet della Oracle Arena si sono sfidati Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. La superstar della serata porta il nome di Curry, ma non è papà Steph (autore di 16 punti) ma la figlia Riley. La piccola, inquadrata dalle ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Gallinari fa 5 su 5 - super Davis non basta a New Orleans : New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 119-134 Sembra maledetta questa preseason per i New Orleans Pelicans, battuti per la quinta volta in altrettante sfide amichevoli di preparazione e avvicinamento ...

NBA - Dallas Mavericks : Luka Doncic convince all'esordio - super giocate in preseason : Metà secondo quarto, palla in punta nelle mani del talento sloveno. Doncic mette palla a terra, andando a sinistra e battendo sul primo passo l'avversario diretto, non un cagnaccio difensivo, per ...

NBA - i Jazz festeggiano 40 anni nello Utah : tornano le maglie super classiche : Che il Jazz, con lo stato dello Utah, c'entri poco o nulla, è risaputo. Così com'è risaputa la spiegazione dietro l'origine del nickname della squadra, precedentemente nel New Orleans, lei sì ...